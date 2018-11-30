海航傳再賣產 涉資逾3000億

彭博：包括飛機租賃海南人工島

報道指出，海航正在尋求買家的資產名錄中，新納入包括海航之前斥資逾100億美元（約782億港元）、從CIT Group手中買下飛機租賃業務，以及位於海南省的一個面積459公頃人工島項目，海航對該項目的估值逾210億元。

據一位知情人士透露，海航正為其所有海外航空、物流資產尋找買家，此批資產均是自2010年以來陸續買入，代價逾330億美元（約2581億港元），但海航管理層尚未最終決定是將資產打包整體出售，還是為其分別尋求買家。

海南航空向銀團申75億貸款

此外，海南航空（滬：600221）公布向銀團申請75億元貸款，當中牽頭行提供15億元，其他銀團成員各提供10億元，國家開發銀行為牽頭行及代理行，貸款銀團為國開行、中國進出口銀行、中行（3988）、農行（1288）、工行（1398）、建行（0939）及郵儲行（1658）。是次貸款年期為3年，寬限期1年。

集團表示，今次申請銀行貸款是用於海航集團航空主業的航油、航材、維修、起降費等經營支出。