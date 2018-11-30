復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者

明報記者 陳惠恩

復星旅文董事長兼首席執行官錢建農表示，看好中國的休閒旅遊市場，認為目前內地較缺乏達國際水平的度假產品，市場前景巨大，集團將在雲南麗江建設新項目，主要因為當地擁有豐富的少數民族文化，也是外國旅客熱愛的旅遊地點，旗下休閒旅遊度假村地中海俱樂部（Club Med）及Thomas Cook未來都會進駐麗江。

已處理收購Club Med利息開支

復星旅文副總裁兼首席財務官王文平表示，集團過去融資成本較高，因為需要支付收購地中海俱樂部時的可換股債券及優先股利息，惟上市前已處理有關開支。他補充，截止今年6月底，集團的銀行貸款為55億元人民幣，負債比率維持在16.4%，相對健康。

匯量科技成「新三板+H股」首例

至於今日同日開始招股的匯量科技，將集資最多16.26億元。據市場消息稱，公司國際配售部分已足額。作為首家新三板上市公司來港上市，公司主席兼首席執行官段威表示，暫時未有打算在新三板退市，有信心可利用兩邊市場的優勢推動公司發展。

段威表示，未來會積極尋找併購機會，對擁有當地資源的企業或在銷售渠道上與公司有協同效應的企業，惟目前未有具體目標。

公司截止今年6月30日的中期業績錄得純利1031萬美元（約8042萬港元），按年跌49.5%，主要受到研發開支增多影響。段威指，由於公司以美元結算，加上公司業務覆蓋逾200個國家，故未有擔心內地經濟放緩及人民幣貶值等情况會影響公司運作。