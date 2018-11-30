經濟
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有線獲港鐵車廂電視合約

【明報專訊】有線寬頻（1097）昨日公布，未來5年內會將旗下的有線新聞速遞增加覆蓋至港鐵（0066）的港島線、荃灣線、將軍線及將來通車的沙中線，並透露會在年底前公布網絡電視（OTT，Over The Top）的發展計劃，積極考慮與內地媒體平台合作。

簽約期5年 提供新聞速遞

有線寬頻公布與港鐵車廂電視續約，繼續成為其內容供應商及獨家廣告總代理，簽約期5年，並將陸續將服務覆蓋增至9條港鐵線，屆時將會在東鐵線、西鐵線、馬鞍山線、觀塘線、南港島線、港島線、荃灣線、將軍線及沙中線均提供有線新聞速遞的節目內容。

有線寬頻媒體業務高級副總裁吳靜雯表示，港鐵即將引入93輛新列車，均會安裝液晶體顯示屏，提供有線新聞速遞的節目內容。現時港鐵超過100輛旗下列車均已安裝港鐵車廂電視，涉約5000部液晶體顯示屏，新增的顯示屏投資將由港鐵負責。

預計此服務帶來的廣告收益，最快於集團2019年度中期業續反映。

年底公布OTT計劃 考慮中港合作

早前有線公布再次供股集資，集團營運總裁梁淑儀表示，有關集資所得一定會用於增強內容，至於提及將刪減虧損業務，集團仍在留意當中。

她又提到，會在年底公布一連串OTT計劃，需要增聘人手應付新發展，冀引入具新媒體經驗的新血；並重申積極考慮與跨境媒體合作，包括在與內地平台探討在大灣區內的發展等。

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