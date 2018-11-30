被點名指侵犯私隱 美圖暴跌

內地報告：91% App過度收集信息

昨日美圖輕微高開0.01元，報4.04元，午後沽壓突增，股價反覆向下，並以全日低位3.39元收市，單日跌近15.88%。值得留意是，美圖公司在前年12月中旬上市，當時上市價為8.5元，掛牌初期股價表現平平，但在去年3月，美圖突然掀起一輪炒風，股價曾暴漲至23.5元，市值逼近981.59億元，其後美圖股價不斷破底向下，截至昨日，美圖股價較上市後高位挫85.57%，昨日市值只餘下141.61億元，較高位累計蒸發838億元。

上市新低 較高位蒸發逾838億

報告指出，美圖秀秀涉嫌過度收集可識別生物信息、財務信息，形容這些信息均是較敏感的個人資料，一旦泄露可能將對人身和財產帶來重大風險。報告亦指出，美圖秀秀向第三方提供個人信息時，未說明雙方所承擔的相應責任。有內媒引述美圖公司回應指，集團會遵守相關法律法規，在「獲取、沉澱、使用和分享」用戶信息時，會做到用戶知情和同意，不會過度採集及濫用數據。