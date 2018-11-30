經濟
下一篇 上一篇

被點名指侵犯私隱 美圖暴跌

【明報專訊】前日中國消費者協會發布《100款App個人信息收集與隱私政策測評報告》，發現內地100款App中，多達91款過度收集用戶個人信息，更點名批評美圖公司（1357）旗下拍攝App美圖秀秀侵犯用戶隱私，昨日美圖公司暴跌近16%，收報3.39元，創下上市新低，上市至今市值已累計蒸發約213.45億元。

內地報告：91% App過度收集信息

昨日美圖輕微高開0.01元，報4.04元，午後沽壓突增，股價反覆向下，並以全日低位3.39元收市，單日跌近15.88%。值得留意是，美圖公司在前年12月中旬上市，當時上市價為8.5元，掛牌初期股價表現平平，但在去年3月，美圖突然掀起一輪炒風，股價曾暴漲至23.5元，市值逼近981.59億元，其後美圖股價不斷破底向下，截至昨日，美圖股價較上市後高位挫85.57%，昨日市值只餘下141.61億元，較高位累計蒸發838億元。

上市新低 較高位蒸發逾838億

報告指出，美圖秀秀涉嫌過度收集可識別生物信息、財務信息，形容這些信息均是較敏感的個人資料，一旦泄露可能將對人身和財產帶來重大風險。報告亦指出，美圖秀秀向第三方提供個人信息時，未說明雙方所承擔的相應責任。有內媒引述美圖公司回應指，集團會遵守相關法律法規，在「獲取、沉澱、使用和分享」用戶信息時，會做到用戶知情和同意，不會過度採集及濫用數據。

上 / 下一篇新聞

金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
人幣支付全球佔比跌至第六
人幣支付全球佔比跌至第六
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
大行齊唱好：國泰可撈底
大行齊唱好：國泰可撈底
有線獲港鐵車廂電視合約
有線獲港鐵車廂電視合約
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
動畫發行商羚邦申主板上市
動畫發行商羚邦申主板上市
海航傳再賣產 涉資逾3000億
海航傳再賣產 涉資逾3000億
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
世華半年純利4710萬升5.5%
世華半年純利4710萬升5.5%
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
健合遲發盈警 證監展研訊
健合遲發盈警 證監展研訊
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
張宗永：記清華的一堂課
張宗永：記清華的一堂課
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
「謎網」系列公司又改名
「謎網」系列公司又改名
嘉士利唔做餅仔做財仔
嘉士利唔做餅仔做財仔
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
主動式降噪技術 融入家電汽車
主動式降噪技術 融入家電汽車
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
菁雋首日收12票 未足額認購
菁雋首日收12票 未足額認購
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈