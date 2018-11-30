經濟
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大行齊唱好：國泰可撈底

【明報專訊】近期備受負面消息困擾的國泰航空（0293）日前召開分析員會議，會後多間大行昨日發表報告唱好，指集團對明年客貨運業務展望維持強勁，其中，大和相信現價已反映國泰的不利消息，在高端客需求強勁，以及重徵燃油附加費下，客運業務收益率將有所改善，受消息帶動，國泰昨逆市升逾2％。

大和：受惠重徵燃油費

大和發表研究報告指，國泰管理層對2019年的客運及貨運展望維持強勁，相信目前的估值已反映所有不利因素，建議投資者可撈底，目標價由14元升至14.5元，評級「買入」。該行指，國泰前艙客運表現強勁，加上重新徵收燃油附加費，整體客運收益率有改善，但部分被強美元所抵消。不過，大和指國泰管理層預期明年後艙需求會持續受壓，加上油價轉弱令未來或需暫停徵收燃油附加費。目前國泰為明年30%燃油作對冲，相信可維持現有油價水平。

瑞銀亦維持對國泰正面看法，認為考慮到公司盈利復蘇，該股目前估值屬吸引水平。該行指，雖然從公司指引看不出任何業務表現放緩，但由於預期企業活動受經濟環境影響放緩，將影響客運和貨運需求，加上預期美元持續走強，將削弱公司毛利及國航（0753）的貢獻，惟該行認為這些因素暫難影響國泰業務復蘇的軌迹。

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