大行齊唱好：國泰可撈底

大和：受惠重徵燃油費

大和發表研究報告指，國泰管理層對2019年的客運及貨運展望維持強勁，相信目前的估值已反映所有不利因素，建議投資者可撈底，目標價由14元升至14.5元，評級「買入」。該行指，國泰前艙客運表現強勁，加上重新徵收燃油附加費，整體客運收益率有改善，但部分被強美元所抵消。不過，大和指國泰管理層預期明年後艙需求會持續受壓，加上油價轉弱令未來或需暫停徵收燃油附加費。目前國泰為明年30%燃油作對冲，相信可維持現有油價水平。

瑞銀亦維持對國泰正面看法，認為考慮到公司盈利復蘇，該股目前估值屬吸引水平。該行指，雖然從公司指引看不出任何業務表現放緩，但由於預期企業活動受經濟環境影響放緩，將影響客運和貨運需求，加上預期美元持續走強，將削弱公司毛利及國航（0753）的貢獻，惟該行認為這些因素暫難影響國泰業務復蘇的軌迹。