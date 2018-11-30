經濟
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流動性充裕 罕見連續24天停逆回購

【明報專訊】人民銀行昨日公布，臨近月底財政支出進一步加大，銀行體系流動性總量處於較高水平，當日不開展逆回購操作，為自10月26日以來連續第24個工作日暫停逆回購，若今日亦沒有逆回購操作，則為自2015年5月以來首見整月都沒有逆回購資金投入市場。分析認為，早前降準後資金流動性較充裕，不過下月因年結關係，料會重啟逆回購。

平安證券發表報告表示，今年第二季人行管理流動性具有「鎖短放長」的特點，主要透過定向降準和中期借貸便利（MLF）投放流動性，短期則主要用以解決交稅、地方債發行做成的流動性緊張。雖然11月或未有逆回購，但在本月初開展了1年期4035億元人民幣的MLF。此外，本月初中國2年期國債收益率低於同期美債，中美息差收窄甚至倒掛，加大資本外流壓力，暫停短期流動性操作，有助減少淤積在銀行體系內的流動性，緩解人民幣貶值壓力。

分析：貨幣政策難大幅放寬

平安證券認為，人行暫停逆回購不代表貨幣政策收緊，但未來難以大幅放寬。人行已提出流動性要保持合理充裕，以結構性貨幣政策工具「定向滴灌」支持民企融資；中長期利率與借貸關係更大，降低實體經濟成本。至於會否減息，報告指現時中美短期息差已出現倒掛，增加資本外流和人民幣貶值壓力。

信銀國際首席經濟師廖群指出，不少出口商提早出貨令中國10月份出口數據理想，加上觀望周末的中美元首會晤，因此現時人行未需要再大幅放寬流動性，日後則視乎貿易戰發展和影響。不過12月臨近年底，流動性會較為緊張，料人行應會再重啟逆回購，但預計年內不會再降準。

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