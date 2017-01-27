美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點

鮑威爾稱，美國利率現時相比歷史仍然處於低水平，但又指利率「僅低於」各方相信中性水平區間的位置。這言輪明顯較他10月時的講法由鷹轉鴿，他當時指利率仍與中性水平有相當長的距離（a long way from neutral），令投資者擔心聯儲局會大幅加息，此後美股大幅調整。

多數預期明年加息一至兩次

其言論一出，即時拉升美股，而利率期貨顯示，市場對於未來加息的路線圖有不同的預期。雖然12月份加息機會率仍然高企，達到82.7％。然而，明年僅加息一次或兩次的機會率佔大多數，加息三次或以上的只佔三成。

聯儲局周三晚同時發布金融穩定報告，重點對資產格價作出警告，指貿易緊張局勢、英國脫歐談判、中國與新興市場的問題，都可能影響美國的金融體系，企業信貸質素可能轉差，或將導致資產價格大幅下跌。

蒙特利爾銀行指，聯儲局也在看市場臉色，因鮑威爾說政策制定者將關注即將到來的經濟和金融數據，而周三晚的言論意味着聯儲局可能比先前預期更早地暫停加息周期，

而彭博則報道，美國財長姆努欽正在向金融人士詢問，是否有其他可行的方法取代加息來使貨幣政策正常化。他私下向債券交易商了解，他們會否希望聯儲局加速縮減資產負債表，抑或是加息。