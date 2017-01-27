經濟
下一篇 上一篇

美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點

【明報專訊】道指隔晚大漲，主要推手是聯儲局主席鮑威爾，在周三晚發表講話時，形容美國的利率「僅低於」（just below）中性區間，與之前「還有很長距離」的評論相比，轉向鴿派，市場認為加息周期可能比預期更早結束。

鮑威爾稱，美國利率現時相比歷史仍然處於低水平，但又指利率「僅低於」各方相信中性水平區間的位置。這言輪明顯較他10月時的講法由鷹轉鴿，他當時指利率仍與中性水平有相當長的距離（a long way from neutral），令投資者擔心聯儲局會大幅加息，此後美股大幅調整。

多數預期明年加息一至兩次

其言論一出，即時拉升美股，而利率期貨顯示，市場對於未來加息的路線圖有不同的預期。雖然12月份加息機會率仍然高企，達到82.7％。然而，明年僅加息一次或兩次的機會率佔大多數，加息三次或以上的只佔三成。

聯儲局周三晚同時發布金融穩定報告，重點對資產格價作出警告，指貿易緊張局勢、英國脫歐談判、中國與新興市場的問題，都可能影響美國的金融體系，企業信貸質素可能轉差，或將導致資產價格大幅下跌。

蒙特利爾銀行指，聯儲局也在看市場臉色，因鮑威爾說政策制定者將關注即將到來的經濟和金融數據，而周三晚的言論意味着聯儲局可能比先前預期更早地暫停加息周期，

而彭博則報道，美國財長姆努欽正在向金融人士詢問，是否有其他可行的方法取代加息來使貨幣政策正常化。他私下向債券交易商了解，他們會否希望聯儲局加速縮減資產負債表，抑或是加息。

上 / 下一篇新聞

金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
人幣支付全球佔比跌至第六
人幣支付全球佔比跌至第六
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
大行齊唱好：國泰可撈底
大行齊唱好：國泰可撈底
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
有線獲港鐵車廂電視合約
有線獲港鐵車廂電視合約
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
動畫發行商羚邦申主板上市
動畫發行商羚邦申主板上市
海航傳再賣產 涉資逾3000億
海航傳再賣產 涉資逾3000億
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
世華半年純利4710萬升5.5%
世華半年純利4710萬升5.5%
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
健合遲發盈警 證監展研訊
健合遲發盈警 證監展研訊
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
張宗永：記清華的一堂課
張宗永：記清華的一堂課
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
「謎網」系列公司又改名
「謎網」系列公司又改名
嘉士利唔做餅仔做財仔
嘉士利唔做餅仔做財仔
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
主動式降噪技術 融入家電汽車
主動式降噪技術 融入家電汽車
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
菁雋首日收12票 未足額認購
菁雋首日收12票 未足額認購
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈