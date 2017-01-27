聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚

明報記者 廖毅然

恒指近日明顯企穩50天線以上，騰訊及匯控（0005）等重磅股亦相繼出現利好的技術信號，加上美股三大指數隔晚均升逾2%，恒指昨日亦高開逾200點，一度挑戰27,000點，最高見26,923點。但沽壓隨即增加，中午收市已倒跌，午後跌勢更深，收市報26,451點，跌231點。國指亦跌50點至10,584點。全日主板成交增至901億元。

中生製藥跌4.3% 藍籌最差

早前反彈醫藥股、濠賭股及手機設備股均下跌，中生製藥（1177）跌4.3%，是表現最差藍籌。銀娛（0027）跌4%，石藥（1093）及瑞聲科技（2018）均跌逾2%。但息口預期有變，帶動地產股全線做好，恒地（0012）升2%，是表現最好恒指成分股。

分析：近日反彈已反映習特會

適逢期指結算日，第一上海首席策略師葉尚志指出，近日成交持續偏低，故期指轉倉或平倉等活動，較以往更容易造成市場波動。他指出，雖然本月期指轉倉位較普遍較前一個月高，但對後市的啟示性成疑，因為「習特會」一日未召開，市場均難判斷後市走勢。他相信，近日大市反彈已一定程度上反映市場對習特會的期望，除非有更好的消息，才能進一步推升指數。

騰訊曾升2% 收市跌回312元

騰訊昨日早段一度升近2%，重上320元水平，但隨即「畏高」回落，收市報312元，跌0.9%，成交增至119億元。騰訊沽空金額增至23億元，沽空比率為19.2%，兩者均為近一個月高位。「北水」淨沽出騰訊7億元，是8月中以來最多，自上周五以來，內地投資者已連續第5個交易日淨沽出騰訊，亦帶動整體港股通連續走資6日，昨日規模為16.4億元。

豐盛金融資產管理董事黃國英指出，恒指自上月底的低位已累升約2000點，習特會前投資者都先行沽貨獲利，「大家擔心周一回來已是另一個世界」。尤其是騰訊，升至320元若再追貨，似太冒險。但他認為，大家平倉屬合理行為，亦不代表會轉為空倉，只是在重要事件前減低風險的操作。而中長線而言，近日多家大行唱好新興市場股票，加上美元走勢或轉弱，都有利港股。