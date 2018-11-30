「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天

稱新股通未來必然實行

李小加昨日出席論壇致辭後表示，香港資本市場「那麼大，永遠會有一兩個壞蘋果」，縱觀全球交易所的情况也差不多，認為投資者毋須杞人憂天，亦不要以偏概全，強調大部分上市公司都是好公司，香港市場亦不會因為個別公司的表現好壞而受到影響。他指港交所向來都是就每宗個案的情况仔細研究，並逐個處理問題，不是主動式大規模的管理。

港交所月前提出，如上市公司若獲核數師對其財務報表發出無法表示意見或否定意見的，必須馬上停牌。相關諮詢今日截止，李小加未有評論諮詢回應，僅稱諮詢結果應由上市科主動向市場交代。

證監會企業融資部執行董事何賢通日前在另一活動中為「業務極少」的公司畫上定義，提出主板及GEM的上市公司年收入分別少過5000萬元或2000萬元為參考界線，有可能會因業務水平不足而被停牌或除牌。