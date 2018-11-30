經濟
下一篇 上一篇

「永遠有一兩個壞蘋果」 李小加：別杞人憂天

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁李小加（圖）昨日表示，新股通就如以往市場談及Ｈ股來港上市或落實同股不同權，的確是個瘋狂的主意，但未來必然會實行，現時仍要獲得市場認可，令到中國資金可以直接參與香港的一級市場。他並沒有提及任何落實的具體時間表。他又稱，歡迎香港與滬深兩地存在健康的競爭，最終得益者將會是市場參與者。

稱新股通未來必然實行

李小加昨日出席論壇致辭後表示，香港資本市場「那麼大，永遠會有一兩個壞蘋果」，縱觀全球交易所的情况也差不多，認為投資者毋須杞人憂天，亦不要以偏概全，強調大部分上市公司都是好公司，香港市場亦不會因為個別公司的表現好壞而受到影響。他指港交所向來都是就每宗個案的情况仔細研究，並逐個處理問題，不是主動式大規模的管理。

港交所月前提出，如上市公司若獲核數師對其財務報表發出無法表示意見或否定意見的，必須馬上停牌。相關諮詢今日截止，李小加未有評論諮詢回應，僅稱諮詢結果應由上市科主動向市場交代。

證監會企業融資部執行董事何賢通日前在另一活動中為「業務極少」的公司畫上定義，提出主板及GEM的上市公司年收入分別少過5000萬元或2000萬元為參考界線，有可能會因業務水平不足而被停牌或除牌。

相關字詞﹕諮詢 證監會 新股通 同股不同權 李小加

上 / 下一篇新聞

金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
大摩：內地消費疲弱 受累資本市場
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
六福第二代接棒 黃偉常女兒任副總裁
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
分析：人幣6月起跌勢加劇 與零售放緩同步
人幣支付全球佔比跌至第六
人幣支付全球佔比跌至第六
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
聯儲局放鴿「谷唔起」 恒指倒跌231點 受制27000點關 本港地產股逆市揚
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
美息「僅低於」中性水平 即拉升美股600點
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
流動性充裕 罕見連續24天停逆回購
大行齊唱好：國泰可撈底
大行齊唱好：國泰可撈底
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
被點名指侵犯私隱 美圖暴跌
有線獲港鐵車廂電視合約
有線獲港鐵車廂電視合約
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
已故郭炳湘新地股份轉至兩子名下 涉近240億
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
復星旅文今招股 4040元入場 引信德淘寶作基礎投資者
動畫發行商羚邦申主板上市
動畫發行商羚邦申主板上市
海航傳再賣產 涉資逾3000億
海航傳再賣產 涉資逾3000億
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
表明續減債 華南城：部分土儲或售合作伙伴
世華半年純利4710萬升5.5%
世華半年純利4710萬升5.5%
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
互聯網監管收緊 天鴿：直播行業增長放緩
健合遲發盈警 證監展研訊
健合遲發盈警 證監展研訊
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
儲局預警美企債務返歷史高位 凌晨公布上月議息紀錄 美股早段偏軟
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
英倫銀行：硬脫歐威脅超金融海嘯
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
蘋果澄清iPhone XR最暢銷
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
張兆聰：油價跌美元弱 航空股起飛
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
盧駿匡：短線市寬未配合 恒指仍有下跌空間
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
黃智慧：貫徹派息政策 維珍妮5元可吼
張宗永：記清華的一堂課
張宗永：記清華的一堂課
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
技術取勝：恒地逼通道頂現阻力
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
恒生伙騰訊搞Fintech 首研遙距開戶
「謎網」系列公司又改名
「謎網」系列公司又改名
嘉士利唔做餅仔做財仔
嘉士利唔做餅仔做財仔
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
劉思明：恒指倘失26000 反彈浪恐終結
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
周顯：樓價慢慢跌 新盤貴仍有市
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
譚新強：「任務」完成 鮑威爾鷹變鴿？
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
湯文亮：息口快見頂 12月或不加息
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
澳洲樓市回落 豪宅成入市目標 佳士得房地產：現價顯吸引力
主動式降噪技術 融入家電汽車
主動式降噪技術 融入家電汽車
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
Bose創辦人研降噪耳機 2000年民用市場首推出
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
十大屋苑連續3月不足百宗成交 價量齊跌 7屋苑呎價重返去年底水平
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
GRAND YOHO額印貨2年貶值11萬
菁雋首日收12票 未足額認購
菁雋首日收12票 未足額認購
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
世茂傳10億沽力寶中心 實呎5.5萬破頂
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
屯門福亨村官地最低入標價 低中標價八成
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈
袁淑妍：東盟中產階層壯大 中高檔手表競爭激烈