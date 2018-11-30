經濟
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人幣支付全球佔比跌至第六

【明報專訊】環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布，人民幣在全球支付貨幣使用量的排名，比9月份下降一位至第6名，比重為1.7%，較9月份按月下降0.19個百分點，連跌兩個月。SWIFT指，下跌主要受黃金周假期的季節性因素影響。

比重1.7% 連跌兩月

美元仍為最主要使用貨幣，比例為39.71%，其次分別為歐元和英鎊，佔34.24%和7.28%。以人民幣支付金額計算，10月份按月上升0.12%，而所有貨幣整體則上升10.92%。撇除歐元區內的國際支付排名，人民幣依然維持第八位，比重為1.01%。此外，本港佔境外人民幣交易比例，按月微升1個百分點至77%。

人民幣中間價昨報6.9353，比上個交易日上升147點子（1元等於1萬點子）。美國聯儲局主席鮑威爾前晚表示，利率略低於中性區間，與上月說法更偏鴿派，支持人民幣走勢一度升穿6.94，高見6.937。中美元首會晤周末前夕，交投偏向審慎。截至晚上9時半，人民幣在岸價報6.944，升99點子；離岸價報6.9345，升60點子。

儲局更「鴿派」 人幣升穿6.94

在岸一星期美元兌人民幣期權隱含波動率昨日升至約5.4，創兩個半月高位，離岸人民幣一星期期權隱含波動率大幅升至7.625附近，亦創近3個月高位。

路透引述交易員指，反映市場對會晤結果不抱太大希望。不過法巴發表報告，指人民幣正積聚反彈力量，當人民幣短期利率上升，聯儲局加息步伐有變，貿易戰改善，人民幣會反彈至6.7。

相關字詞﹕swift 離岸人民幣 聯儲局 人民幣 加息 貿易戰

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