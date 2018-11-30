金舖股「寒冷警報」 料下半年銷售放緩 人幣貶值拖累 周大福中期僅多賺8.8%

明報記者 蕭嘉聰

六福：下半年中港同店齊跌

昨日多間大行報告引述六福管理層指出，第三季至今的港澳及內地同店銷售均下跌，甚至對周大福營運前景亦有負面影響。消息拖累金舖股股價接近全線下挫（見表），昨收市後公布業績的周大福最傷，股價曾創一個月低位，收市跌6.9%至6.61元。

金舖股全線下挫 周大福領跌

周大福半年度收入按年增加兩成至297.03億元，但受人民幣貶值錄逾3億元虧損影響，純利僅增8.8%，每股派中期股息0.15元。集團上半年內地及港澳的同店銷售均錄得增長，中國內地的同店銷售增長4.9%，港澳的同店銷售更大升24.4%。不過，董事總經理黃紹基指出，香港作為開放型城市，較受外圍影響，留意到10月及11月香港同店銷售增長有所放緩，整體而言對行業持審慎樂觀態度，集團會繼續創新，提升消費者購買力。

他續稱，集團年初定下的同店銷售增長指引十分審慎，不作大幅調整，由於去年的基數較高，故維持全年同店銷售增長介乎「高單位數至低雙位數」目標不變。按集團上半年港澳同店增長24.4%推算，倘管理層預測準確，下半年增長將急速放緩，甚至出現倒退。香港9月的零售數據當中，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別按年增長已由雙位數字大幅收縮至2.2%，或進一步反映行業步入寒冬。

周大福料下半年增長放緩

周大福執行董事鄭志剛指出，集團會以整體平穩水平發展，吸引年輕人及本地消費為主。他續稱，黃金的毛利率相對較低，故集團未來的策略是提升寶石商品的佔比，改善毛利率波動情况，亦較受年輕消費者歡迎。他又預期，集團預計會在3年內於內地新城鎮開設1000個銷售點，首先以供應商的角色進入城市，今年全年合共將開設400間店。

周大福港澳租金開支佔其營業額比例按年下跌2個百分點至5.2%，集團財務董事鄭炳熙指出，香港的租金已經歷4年調整期，目前處於合理水平，期內平均續租租金減幅為3%，當中街舖可減租11%，不過商場仍加約8%，預計下半年租金不會再向下調整。

六福績後被多間大行調低目標價，野村將該股的目標價由36.2元大削至26.4元，指集團第三季至今的同店銷售明顯下跌，香港錄得單位數跌幅，而內地的跌幅更達至雙位數，不過管理層依然預計全年香港同店銷售可達至雙位數，野村將集團評級由「買入」降至「中性」。