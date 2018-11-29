湯文亮﹕不是止賺 實是折讓

看好後市不減價 才是止賺

老友問有沒有止賺這回事，當然有，不過不但不會減價，甚至以高於市價出售，業主認為後市仍然會上升，不過他唔博，收錢算數，這就是止賺，現在的評論員中文水準太差，連止賺與折讓也分不清楚，雖然不是有心，仍然有誤導讀者之嫌。

老友話唔係幾明白，叫我用簡單方法解釋，大家如果去澳門玩21點，要了4隻牌，連同手上的便有5隻，這叫做「五龍」，如果仍然未爆煲，莊家會問要不要收錢，如果立刻收錢，只能收一半，如果唔收而最後點數大過莊家，或者莊家爆煲，是可以收足全數，不少賭客認為他們有很大機會可以贏，但會選擇收一半，他們叫這是「收先」，在商業上就叫做止賺，但如果繼續賭，最後莊家爆煲，賭客仍然願意收一半，這叫做折讓。不過，這個情况我未見過，世界上沒有這樣蠢的人。

折讓價求售 業主不看好後市

生意人有一句話叫「執到黃金市價賣」，如果以低於市價賣，就會話黃金是執回來，現在以折讓價出售，如果認為金價仍然會上升，但以市價出售，收錢為上，便可以對人說是止賺。在香港物業市場，經過長時間升浪，絕大部分的業主都獲利不菲，與執到黃金差不多，如果用止賺來形容他們賣樓，會令人誤會樓市是處於上升狀態。事實上，那些被稱為止賺的買賣，業主其實是睇唔好後市，他們寧願以折讓價賣樓，使用適當用詞，才可以了解樓市真實情况。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]