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劉思明：小心反高潮 港股待見真章

【明報專訊】港股於期指結算前做好，恒指升穿重要阻力位，但市場反應一般。由於周末中美元首會面結果難料，加上市場已偷步炒貿易戰降溫，並有機會出現反高潮情况，投資者態度審慎。月初以來港股跌盪中向上，展示出承受短暫衝擊的韌性，倘現反高潮，將真正考驗資金實力。

恒指昨高開後升上26,500點一度受阻回落，幾乎無升跌，之後反覆向上，以近全日高位收市，收報26,682點，升350點或1.33%；國指相若升1.14%。大市成交849億元，低於60天平均逾半成，成交回升但偏弱。走勢上，恒指升穿26,500點阻力，初步呈現向上突破，短線依然上望百天線（現約27,100點），上升軌及心理關口約26,000點成為重要支持。

偷步炒中美關係緩和 科技股受捧

據《明報》港股數據庫，升跌比率76比24，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為66比34，大市普遍向好，買盤動力偏強且較為積極。近8日有4日升多跌少，大市表現反覆。本報數據庫追蹤的30個行業近八成上升，當中有三成半升幅超過1.5%、跑贏恒指國指，內房升2.8%表現最強，其次汽車相關、家居用品升約2%。新經濟概念有追捧，科網（科技器材、軟件服務）、博彩及消閒、醫藥保健、新能源升逾1.5%。

內房股保持強勢，升勢全面；個別汽車股表現強勁，近月表現浮沉的廣汽（2238）及低迷的北京汽車（1958）升逾3%，但沒有太大啟示。家品以出口股創科（0669）、好孩子（1086）升逾4%表現最佳，科技股以ASM太平洋（0522）、中興通訊（0763）、中芯（0981）受捧，反映資金預先炒中美摩擦緩和。

華能新能源反彈 料2.65元沽壓較大

新能源股月初轉強，低殘的光伏股，以及風電及相關的金風（2208）和華能新能源（0958）都大幅反彈；後者由低位1.9元升至2.4元。華能新能源上月公布今年首9個月完成總發電量按年增長超過一成，營業收入升逾一成，純利增近兩成，支撐股價於月初低位回升；公司早前公布10月總發電量按年增12%，保持較快增長。走勢上，該股經過近兩周整固後蠢蠢欲動，向上料於2.65元有較大沽壓。

[劉思明 數據尋寶]

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