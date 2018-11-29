張兆聰：炒加息降溫 小注落後股

恒指升破50天線後，進一步升破月初高位26,486點阻力，初步呈向上突破之勢。尷尬的是甫一破位便到達通道頂部26,677點，而這也是過去一年大跌浪每次反彈的行人止步位。下一個阻力是20周線，現位於26,969點，若能突破便意味熊市很可能已步入尾聲甚至結束。過去20年，失守20周線多意味熊市的開始，2015年6月失守後，到2016年3月才重返其上，期間完成了整個A股股災的熊市。唯一例外是2008年一役，當時失守20周線後直插落通道底部，但接着直線拉升直撲頂部，之後才展開超級大跌浪。因此，任何技術分析就算90%時間準確，只要走勢不對勁也一定要離場。

恒指倘突破20周線 熊市或近尾聲

以收市價計，恒指已由最低位反彈達1870點，當中五大重磅股合共貢獻達1088點，而單是騰訊（0700）就貢獻了455點，佔了恒指上升點數近四分之一。今次反彈來得非常急，基金未必能趕及重新加倉，就算倉位本就不低，但是否持有足夠重磅股也是一個大問號。筆者翻看多隻中國股票基金的持倉，普遍僅持有騰訊約5%至7%，相對於佔比恒指達9.8%、MSCI中國指數逾14%，都是嚴重偏低。雖然近日不斷傳出遊戲再獲審批的消息，但買盤突然如狼似虎湧現，估計與基金經理都害怕大轉勢而急於追貨有關。此外，大摩將新興市場投資評級提升至「增持」，而新興市場指數也是騰訊佔比最大，超過4%，也為騰訊帶來不少買盤。

騰訊上衝機會微 宜候低吸

上述五大重磅股中，騰訊、匯控（0005）及建行（0939）都已升破了通道頂部，動力頗強，但也要留意，突破頂部後直線上升的概率其實是非常低，就算牛市時出現的次數也不多，若出現更往往是衝高後回落，較為常見的是短線回順後才反覆轉強。即使按技術走勢恒指可上試28,000點、騰訊能挑戰340至350元水平，但一口氣衝上去的機會還是有限，上策還是候低才吸納，即使忍不住要高追，也要控制注碼分段吸納，否則很易買入後便捱價位，看中了走勢向上，但入市位偏高回報率不佳。

另一個可以考慮的策略是小注吼落後股，這個情况昨日亦開始出現。以濠賭股為例，銀娛（0027）可以說是一枝獨秀，由接近40元附近，到昨日已突破50元關口，金沙中國（1928）、澳博（0880）等都是大落後，但昨日分別升3%及3.9%，較銀娛的升2.7%更強，而永利（1128）更漲4.5%（見圖）。這個情况也在內房出現，不少三四線小型內房都錄得4%、5%的漲幅，較龍頭更強。

[張兆聰 還看今朝]