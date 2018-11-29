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經濟
2018年11月29日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
「龍牀盤」呎價近1.7萬貴絕屯門 菁雋首推最細131呎 285萬入場
話你知﹕4年半前每呎地價1530元 業權多番易手
中冶：逸璟．龍灣物超所值 暫不減價
日本城老闆破頂價入市GRAND AUSTIN
財團逾3億購伊利近街舊樓
新盤變陣 改招標推特長成交期 多屬現樓貨尾 持續高價開售
大型新盤只聞樓梯響 上月零預售新申請
拆息降流動性回穩 港暫不迫切加息
恒指走俏 偕兩重磅股現「小黃金交叉」
同系3股齊漲 華融投資曾飈1.7倍
小米宜家拓智能家品 股價急彈 雷軍：「人工智能+物聯網」將成核心戰略
宜家轉型 看重內地市場
花絮：雷軍曬AI變出洋相
藥明康德下月發H股 集資83億
金發局籲上市申請須ESG披露
太盟收貨未達標 全購春泉失敗
翠華香港中期收入續跌 加價無助業績 稱人工營運開支大增 純利急挫七成
政府推規管建議 鋪路5G物聯網
匯豐籲修例 積金商可推年金
六福：上月底起中港澳銷售全跌
醫思醫療中期多賺55% 派息增
利標盈轉虧 暫無意再售業務
GDP增長放緩 美股早段做好 市場憧憬儲局主席凌晨發言「放鴿」
封殺華為5G設備 新西蘭：未受美壓力影響
歐4國消費者團體舉報 Google違資訊保護法
通用汽車美裁員關廠 特朗普威脅撤補貼
張兆聰：炒加息降溫 小注落後股
梁志麟﹕英鎊續弱 澳紐元有支持
盧志威﹕習特會結果利好機會較高
李曉佳：祥祺老闆邊按寫字樓 邊替巨宅急找數
技術取勝：會德豐呈中線向好
被指用戶得4億 支付寶：已超9億
恒大：賈躍亭冇交租被斷暖氣
劉思明：小心反高潮 港股待見真章
周顯：誰笑到最後？
湯文亮﹕不是止賺 實是折讓
宏利房託專家黃惠敏：網購未盛 看好港星商場房託
星設醫院房託 加快資金回籠
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技術取勝：會德豐呈中線向好
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【明報專訊】比亞迪電子宜守20周線（圖）
保利協鑫待突破0.59元（圖）
明報記者
[劉思明 技術取勝]
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