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盧志威 美股搏擊

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盧志威﹕習特會結果利好機會較高

【明報專訊】美股前景是牛是熊，短期要看中美貿易戰，相信周末之時已有分曉。目前來講只有3個可能，第一是情况惡化，除了加關稅之外再有新制裁；第二是中間落墨，雙方達成框架協議，貿易戰不再升級，措施維持原判，訂出下一輪談判的時間表；第三是情况好轉，和氣收場，連原先的關稅都取消。

特朗普目前正在管理預期，將市場心態調整到最低，就算最後談不成也便於落台，如果達成框架協議，則視之為勝利；情况正如朝鮮核談判，最終只得框架協議，美國給人感覺好像獲得重大勝利。筆者相信要達成實質協議幾近沒可能，但雙方要落台就不太困難，所以對股市有利好消息的機會較大。

過完一關後，12月都要回歸現實，相信會回歸基本分析，首先美元是重要因素，因為年初至今環球股市不景，但美股仍然跑贏全球，加息推動資金回流是重要推手，若低油價已令通脹紓緩，聯儲局有條件放慢加息步伐，對於新興市場是一大利好。

從技術走勢看，是次反彈目標價可看200天線，納指要回到7073點以上，大約是4%的空間，標指則是2761點，大約有3%，恒指250天線要數到28,782點，上望空間則有8%；如果純粹從反彈的角度，明顯地新興市場的上望空間會更高。

納指反彈目標看200天線

恒指突破50天線後已企穩，12月有能力再作反彈，如果不想太進取可考慮選買高息股。其實大部分股票較高位下跌幅度相若，如果博10%至20%的升幅，不需要冒險買增長股，因為看錯的風險太高，再跌兩成很容易，如升幅只是看兩成，並不值博。美股情况相若，便宜的股票太多，傳統股也有業績支撐，估值也合理得多。

君子以厚物載德，靠借回來的財富並不長久，必須回饋社會，方能過得心安理得，筆者將在12月15日舉辦講座，邀得二十多家上市公司與金融機構參與，入場費全免，收益悉數捐助東華三院樂儀癌病治療資助基金，支援有經濟困難的乳癌病人，如有興趣可到筆者fb專頁瀏覽。

烏托邦資產管理合伙人

[盧志威 美股搏擊]

相關字詞﹕特朗普 中美貿易戰

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