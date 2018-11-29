梁志麟﹕英鎊續弱 澳紐元有支持

美國商務部澄清未有向總統特朗普提交汽車關稅報告，但特朗普已多次表明不滿跟歐盟的貿易談判進展緩慢，汽車關稅的糾紛有機會於明年初浮現。暫時歐元未有明顯方向，短線於1.1220至1.1430上落。

瑞士今日公布第三季GDP，雖然市場預期按年增長放緩至2.9%，但估計不會影響貨幣政策。要留意歐元兌瑞郎反覆下跌，料限制美元兌瑞郎於0.9890至1.0040上落。

美國聯儲局副主席克拉里達周二表示美國基本面強勁，可支持當局逐步加息，但要留意油價下跌對通脹預期的影響，似乎言論反映當局每季加息的步伐可延續至明年第一季，但全年能否加息3次則難料。暫時歐元受壓，料支持美匯指數於96.7至98.0上落，但突破100的機會不大。

美元兌加元料高位整固

商品貨幣方面，有報道指沙特阿拉伯將不理會美國的反對而削減油產，不過油組未有最終決定前，預期美國庫存增加將不利油價及加元。技術上美元兌加元仍處於上升通道（見圖），料可接近6月高位1.3390後整固。

澳洲今早公布第三季私人資本開支，市場預期按季將由跌轉升，加上亞洲股市回穩，料支持澳元於0.7180至0.7340整固。新西蘭昨日放寬對樓市按揭的限制，有助紓緩樓價及通脹的下降壓力，可支持紐元接近月中高位0.6880。

日股反彈 日圓料113至114.2上落

雖然日股反彈令避險貨幣日圓受壓，但油價疲弱令美國限制長債息升勢，美日長債息差收窄將令美元兌日圓難以突破上月高位114.50，而短線料於113至114.20上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]