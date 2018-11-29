歐4國消費者團體舉報 Google違資訊保護法

根據歐洲消費者組織發布的聲明稱，4國的消費者團體稱搜尋引擎Google通過一些功能，收集了軟件用戶的定位數據，且未向用戶直接告知用途。這些消費者團體稱，這做法違反了GDPR的基本原則。Google否認上述指控，稱追蹤定位數據的功能，需取得用戶同意。這項功能的預設模式是關閉，用戶可隨時進行編輯、刪除或暫停。

9國議員質詢facebook副總裁

此外，由英國、法國、比利時、加拿大、新加坡等9國家議員組成的國際委員會，周二齊集倫敦質詢facebook副總裁Richard Allan，以了解其如何分享用戶數據，以及如何應對數據被濫用。英國議員Damian Collins稱，其獲得文件顯示，一名facebook工程師在2014年10月告知該公司，來自俄羅斯IP位址從facebook獲得用戶資訊，較facebook之前承認的知悉時間早得多。

（華爾街日報）

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