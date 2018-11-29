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封殺華為5G設備 新西蘭：未受美壓力影響

【明報專訊】美國加強打壓華為的通信設備之際， 新西蘭成為繼澳洲之後，另一封殺華為5G設備的國家。中國外交部發言人耿爽回應稱，對事件表示嚴重關切，稱中國與新西蘭的經貿合作，對雙方有利，期望新西蘭為中國企業提供公平競爭的環境。

中國外交部：嚴重關切 冀公平競爭

新西蘭電信公司Spark New Zealand此前計劃，在其5G移動網絡使用華為的設備。該網絡將於2020年7月前完工，但該公司昨表示，已從安全官員得知，上述計劃將「帶來重大的國家安全風險」，不應將華為設備接入新西蘭的5G電信網絡。

新西蘭通信安全局長Andrew Little向《華爾街日報》稱，政府的決定未受到任何美國壓力的影響。他說，在5G技術的問題上，自己沒有與美國官員進行任何交流，如果Spark仍希望在其5G網絡使用華為設備，可選擇與政府合作，以減輕任何安全風險。

就在新西蘭通信安全局作出上述決定前，《華爾街日報》 曾報道，美國政府試圖說服盟國的無線及互聯網供應商，避免使用華為的電信設備。今年8月，澳洲政府宣布，禁止華為和中興參與該國的5G網絡相關工程。華為多年來一直被美國主要電信網絡拒諸門外，原因是擔心其設備可能被用來監視美國人，華為一直否認此說法。雖然受到澳洲、日本和美國反對，華為仍將完成巴布亞新幾內亞的互聯網絡建設。

（綜合報道）

[國際金融]

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