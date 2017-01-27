GDP增長放緩 美股早段做好 市場憧憬儲局主席凌晨發言「放鴿」

美10月貿易逆差再創紀錄新高

特朗普向《華盛頓郵報》批評聯儲局加息，又說一點也不喜歡自己當初提名鮑威爾出任聯儲局主席。另美國能源信息署（EIA）公布上周原油庫存增加358萬桶，高於預期，庫存已連增10周。國際油價偏軟，布蘭特期油在每桶60美元以下徘徊，紐約期油曾跌穿每桶51美元。

英國財政部等多個政府部門模擬了英國「脫歐」15年後可能的情况，但無論在什麼假設的情况下，英國的經濟也會惡化。若英國在未達成協議下「硬脫歐」，屆時GDP將降低7.7％。在最惡劣的「硬脫歐」情景下，例如歐盟和歐洲經濟區不再有任何淨移民進入英國，英國的GDP將在15年後下跌10.7％。英國財相夏文達稱，如純粹從經濟的角度來看，脫歐會有一些成本，因為英國的貿易會受到阻礙。英鎊昨在1.27水平徘徊。

英模擬硬脫歐 15年後GDP跌10.7%

不過值得注意的是，沒有任何情景模擬首相文翠珊上周末與歐盟敲定的協議內容。在已放棄的Chequers「軟脫歐」方案下，到2035至36年的英國GDP將降低0.6％。若基於部分Chequers情景，即非關稅壁壘提高了50％，到2035至36年英國GDP將下降2.1％。一般認為，文翠珊最新的脫歐方案情境，應介乎兩個Chequers「軟脫歐」假設之間，意味英國15年後的GDP將下降0.6％至2.1％。

文翠珊最新方案 GDP最多跌2.1％

根據部分保守黨人支持的「挪威模式」脫歐情境，15年後英國GDP將下降1.4％。根據前外相約翰遜等「硬脫歐」派支持的「加拿大模式」，英國GDP屆時將倒退4.9%。不過英國前脫歐事務大臣戴德偉反駁，過去財政部對脫歐公投後的經濟預測幾乎全都不對。

（綜合報道）

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