經濟
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政府推規管建議 鋪路5G物聯網

【明報專訊】政府公布就《廣播條例》及《電訊條例》第二階段檢討展開為期3個月的公眾諮詢，當中就改善電訊規管架構提出了4項建議，為5G流動通訊及物聯網科技作準備。

通訊局集中規管電訊相關功能

有關的建議提到，須就各種物聯網裝置的電訊功能繼續交由《電訊條例》規管，並建議通訊局的規管權力及職責集中在電訊設備和5G及物聯網裝置的電訊功能，而有關設備及裝置的非電訊功能則由其他適當的相關專項法例規管；另就保護地下電訊基建設施訂立新的刑事法律責任，以阻遏因疏忽而導致該等設施損毀；政府又建議簡化現行法例下發出非傳送者牌照的機制，有關發牌將不涉及修訂附屬法例；同時建議改善上訴機制，成立獨立上訴委員會，處理通訊局所作出的某些決定。

3香港首室外測試5G

另外，和記電訊（0215）旗下的3香港昨日在銅鑼灣進行首次5G的室外網絡測試直播，公司預期最快明年可以推出5G通訊服務。

3香港執行董事及行政總裁古星輝表示，今年6月獲得3.5GHz頻段的臨時許可證後，便為其進行5G室內及室外網絡測試，在銅鑼灣的測試基站發現現場網速超越2Gbps。相較之前的28GHz毫米頻段的測試，是次的中頻頻段覆蓋有明顯優勢。集團重申，正式推出5G通訊服務的時間會跟貼通訊局的頻譜指配時間表，公司亦會在相當早的時間預備可相容的手機產品。

相關字詞﹕古星輝 3香港 頻譜 通訊局 物聯網 電訊 公眾諮詢 電訊條例

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