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翠華香港中期收入續跌 加價無助業績 稱人工營運開支大增 純利急挫七成

【明報專訊】連鎖茶餐廳翠華（1314）收入持續收縮，今年上半年度再跌1%至8.95億元；分區方面，香港收入連續3年上半年錄得下跌，內地則升7.1%；純利按年大幅倒退70%至1441萬元，中期息每股派1仙。集團行政總裁彭烱豪指出，人民幣受中美貿易戰拖累貶值，加上勞工成本增加及營運開支大增，令純利倒退，未來會提升點餐系統，並作多元化發展，平衡匯兌風險。翠華昨收市報0.73元，跌1.35%。

明報記者 蕭嘉聰

半年賺1440萬 中期息1仙

目前翠華的香港人均消費約為70至90元，內地則介乎65至80元人民幣，主席李遠康表示，今年初曾調整早餐價格，今年底前未有計劃再調整餐單價格，惟未有提及會否明年再加價。翻查資料，翠華雖然近年收入持續受壓，但自2012年上市以來已多次加價，其中「名物」奶油豬在早餐時段售價已由8元大增至16元（見圖），價格實際上已「翻一番」。

年內無意再加價 未提明年計劃

翠華上半年的員工成本佔收入比例由去年的28.5%，上升2.8個百分點至31.5%。首席財務官楊東解釋，集團上半年共有6間新店開業，加上要儲備人手應付未來擴張分店，令佔比增加。他坦言，今年初曾調整員工薪金，個別員工的增幅更達至雙位數，故集團已有不同部署，包括在內地部分餐廳推行手機點餐，相信未來可引入香港，且隨着下半年更有多新店開張，可攤薄員工成本佔比。

集團在一年內合共開設5個新品牌，上半年4間新增分店為新品牌，另關閉2間翠華餐廳。彭烱豪表示，下半年已落實在內地及香港分別開設1間及3間店舖，首要會在未有分店的地區開店，例如上水、粉嶺。他又稱，集團每年約有六分之一的店舖需要續租，目前街舖租金有下調幅度，不過商場就持平。展望下個財年，翠華預料會開設12間店舖，包括港澳、內地、海外及新品牌，維持2022年增至130間的目標。

內地同店銷售跌勢趨穩 續復蘇

翠華上半年香港收入按年下跌4.9%至5.62億元，彭烱豪解釋，香港期內的同店銷售持平，不過遊客區餐廳的增長較大，至於內地的同店銷售就由去年的低單位數下滑，改善至平穩水平，相信業務會持續復蘇。他又指，一般而言新品牌可在6個月達至收支平衡，例如「廿一堂」、新加坡翠華餐廳就可收支平衡，相信未來可成為業績增長點。

相關字詞﹕奶油豬 李遠康 楊東 廿一堂 彭烱豪 翠華控股

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