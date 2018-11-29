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藥明康德下月發H股 集資83億

【明報專訊】多隻新股正籌備在港上市，《路透》引述銷售文件指，獲中證監批准來港發行H股的藥明康德（2359）計劃在香港上市，集資最多83.3億元，不設基礎投資者認購部分。另有兩新股今日開始招股，包括中國天然食品公司五谷磨房（1837）及香港物業管理服務供應商創毅控股（3992）。

《路透》引述的銷售文件顯示，今年5月在上海上市的藥明康德初步擬在港發售1.165億股新H股，招股價介乎64.1至71.5元，集資約74.6億至83.3億元，每手100股，入場費約為7222元，預計下月13日在聯交所掛牌上市。藥明康德為全球領先的藥物研發服務平台，去年總收益居亞洲首位，全球首二十大製藥公司均為其客戶。另外，今日開始招股的天然食品產銷商五谷磨房將發售4.21億股，招股價介乎1.62元至2.1元，入場費約為4242元，下周二（4日）截止認購，預計12月12日於主版掛牌。公司集資額介乎6.82億至8.84億元，35%用作加強公司綜合分銷平台並優化渠道組合，60%用作廣州南沙興建生產基地，5%用作營運資金及一般公司用途。集團董事長桂常青表示，未來3年將3000個現有直營專櫃改為食補集合店，並增加2200個新直營專櫃，計劃2019年底在一線城市探索即時消費渠道，如小型超市或便利店，預計2021年即時銷售點將增至2.5萬個。

五谷磨房：至2021年銷售點增至2.5萬個

本港物業管理公司創毅控股亦於今日起招股，將發售1.25億股，招股價介乎1元至1.1元，集資額介乎1.25億至1.375億元，每手2000股，入場費約為2222元。集團主席兼執行董事潘建良表示，是次公開招股冀令集團資金更充裕，會擴大私人房屋的物業管理服務。現時公司的公共房屋的物業管理服務收入佔比超過76%，私人房屋的佔比則超過22%，公司預期未來會更積極投標私人房屋的物業管理服務，該項收入佔比會有所提升。

相關字詞﹕集資額 入場費 招股價 創毅控股 五谷磨坊 藥明康德 新股

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