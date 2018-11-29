宜家轉型 看重內地市場

Anna出席活動後表示，集團冀進行數碼化轉型，形容內地是重要市場，頗具增長潛力，集團希望嘗試高效能及靈活的商業模式，未來兩年會在內地新增3200個職位，發展內地電商、小型分店、微信小程序等零售渠道，但同時會撤銷160個舊職位。她提到，集團近日在北京推出家具體驗店，未來12個月開設6間分店。

未來兩年內地增3200職位

她又稱，內地經濟發展日新月異，消費習慣及家居生活需求急速改變，集團雖取得商業上的成功，但意識到必須改變，故上周宣布開始戰略轉型，希望從管理方式、工作方式以及組織結構上全方位地審視情况。小米與宜家簽訂合作協議，但未有透露進一步合作詳情，例如會否交叉銷售商品，Anna表示，除了產品功能合作，集團正探討不同可能性，包括滿足顧客需求及零售等宏觀合作，結合雙方長處，惟雙方仍在探討當中。

問及亞洲及歐洲對智能家居的需求分別，宜家智能家居業務負責人Björn Block表示，宜家智能照明系統支援手機、無線遙控開關及語音控制，歐洲消費者傾向使用物理開關，亞洲用戶傾向語音及手機操控。