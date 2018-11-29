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小米宜家拓智能家品 股價急彈 雷軍：「人工智能+物聯網」將成核心戰略

【明報專訊】由平價手機起家的小米集團（1810）近年力拓IoT（物聯網）市場。小米昨在「小米AIoT開發者大會」宣布，與瑞典國際家具品牌宜家家居達成戰略合作協議，消息帶動小米股價昨日漲半成。小米董事長雷軍在大會上強調，早年已開始部署AIoT（即人工智能加物聯網），相關投資額度也最大，以過去5年到未來5至10年，AIoT也是小米的核心戰略。

明報記者 李哲毅 北京報道

據悉首階段宜家旗下全系智能照明產品會接入小米IoT，支援小米App及小米音箱語音控制，今次屬全球性合作，最快下月在內地正式推出。宜家零售中國區總裁Anna Pawlak-Kuliga稱，集團會分享其家品方面的經驗，小米也會提供其創新技術。宜家智能家居業務負責人Björn Block指，集團開展智能家居業務5年，今次合作有助用戶無縫使用IoT產品，提升體驗。問及雙方均有各自智能照明品，會否造成競爭，Anna認為目前營商講求合作，考慮到兩家公司理念相似，公司需更開放才可增強能力。她又稱，內地市場是極佳發展起點，有助拓展亞洲市場。

宜家：有助用戶無縫使用IoT產品

至於宜家會否與阿里旗下天貓精靈等內地智能音箱合作，Block稱持開放態度，集團在歐洲亦分別與蘋果、亞馬遜及Google合作（見表）。雷軍表示，IoT非創新意念，但近年出現爆發增長，以往IoT產品主要圍繞個人電腦，現在以手機為核心，連接所有IoT設備。他提到，2014年開展IoT業務時小米以成本價出售Wi-Fi 模組予合作伙伴，減輕對方成本壓力，建立生態圈，當年成本價達60多元，透過規模效應，最近已降至10元。

雷軍：小米擁線上線下營銷渠道

他續稱，人工智能技術會融入所有IoT設備，屆時毋須手機連接，可直接使用語音控制家電等，預計未來3至5年智能設備都會採用AIoT智能模組，未來相關成本會「低得一塌糊塗」；小米擁有龐大智能硬件生態鏈，具備線上線下IoT設備的營銷渠道，令集團發展AIoT更具優勢。小米集團人工智能與雲平台副總裁崔寶秋宣布，小米將先期投入1億元推出「小米AIoT開發者基金」，激勵AI技能開發者，鼓勵硬件設備廠商和AI技術公司，建置AI新生態。小米昨曾高見14.64元，收報14.5元，升4.9%，惟仍未返回招股價17元水平（見圖）。

相關字詞﹕小米音箱 智能照明產品 物聯網 宜家 小米

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