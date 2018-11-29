經濟
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恒指走俏 偕兩重磅股現「小黃金交叉」

【明報專訊】市場氣氛在G20峰會前夕有所好轉，恒指技術走勢漂亮，市底轉強，證券界預料有進一步攀升機會。大型藍籌股明顯出現利好信號，騰訊（0700）及匯控（0005）昨日均出現10天線升穿50天線的現象，帶動恒指亦出現這小型黃金交叉。

恒指突破三角形 技術利好

自月中公布季績後，騰訊股價持續低位反彈，近日更獲多家大行唱好，昨日該股升3.6%至314.8元，貢獻恒指91點升幅，成交增至106.95億元。騰訊昨升至10月初以來高位，自上月底的低位更已累計反彈25%，10天線升穿50天線，形成小型的黃金交叉。

券商：年底有力挑戰27700

匯控同樣在昨日出現小型黃金交叉，該股昨升0.82%至67.65元，自上月低位反彈逾一成。兩大權重股帶動下，恒指的10天線亦升穿50天線，早前形成三角形走勢後，近日明顯向上突破。恒指昨日升350點至26,682點，國指升119點至10,634點，主板成交增至849億元。舜宇光學（2382）升3.7%，是表現最佳成分股。建行（0939）、工行（1398）、平保（2318）及恒生（0011）均升1%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，市底正逐漸轉強，早前多次被質低亦跌不下，反而指數及重磅股已有多個交易日企穩在50天線以上，他相信短期內可以升穿27,000點，年底有力挑戰27,700點。基本因素方面，月底「習特會」毋須要有太實質的成果，只要中美雙方表示會保持談判，市場已經「收貨」。另一邊廂，美國加息預期漸減，美元可能走弱，會利好新興市場。但他警告，即使港股年底回升，亦只屬熊市中的反彈，投資者不可以對貿易戰的影響掉以輕心。

北水趁機沽貨 連續5日淨流出

「北水」趁港股反彈沽貨，滬深港股通連續5個交易日出現淨沽盤，合共走資42.11億元。內地投資者連續4日淨沽出騰訊，累計金額為8.5億元。

上證綜指昨日則做好，全日升1.05%，重上2600點，報2601點。滬深300、深成指及深創板均升逾1%。瑞銀資產管理中國股票主管施斌發表報告，指將在中國股市投入更多資金，因其估值已非常具有吸引力。他看好消費品、科技及醫療行業，並表示可能增持線上遊戲和教育相關股份，預計這些行業的監管會在未來放寬。

相關字詞﹕北水 譚朗蔚 匯控 騰訊 黃金交叉 g20峰會 港股 恒指

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