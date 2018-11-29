拆息降流動性回穩 港暫不迫切加息

1個月拆息高位回落57%

9月份一眾銀行調升最優惠利率，但普遍加幅只有0.125厘，少於市場預期，只有個別小型銀行加幅達到0.25厘，以致現時市場出現3個P（見表）。美國聯儲局有機會在下月中再度加息，市場原預期香港會再度跟加，然而近月1個月拆息偏低，上周一度跌至0.98厘，較9月高位下跌57%，但即使港美息差再度擴闊，港匯卻仍然走強，自8月底以來金管局沒有再接錢，銀行體系總結餘維持在765億元左右，未見進一步收縮。

中原：P與拆息差不足3.5厘才要加

中原按揭董事總經理王美鳳認為，香港銀行下月會否再加息，主要看兩大指標，分別是拆息及總結餘，若屆時拆息維持現水平，港銀沒有加息的條件。她認為1個月Hibor與最優惠利率的息差最少要收窄至3.5厘，銀行才有機會再度加P。

昨日1個月Hibor報1.1厘，若以匯豐的P計算，兩者息差高達4厘，Hibor要升至1.6至1.7厘，與P的息差才會收窄至3.5厘。華僑永亨銀行經濟師李若凡相信，貸款增長疲弱是近月Hibor回落的因素之一，資金滯留在銀行體系內，以致市場寬鬆，不過她相信，臨近年結資金會再度緊張，1個月Hibor有可能回升至兩厘或以上。

不過，即使12月份美國及香港再度加息，明年的息口前景亦不明朗，因為近日美國聯儲局官員的口風陸續有變，美國經濟數據亦表現參差。瑞銀指出，目前市場估計美國的利率水平會再加兩至三次，至2.75厘見頂，但聯儲局預測要到3.4厘，與市場出現分歧。因此下月的議息會議尤其重要，屆時將更新經濟增長、通脹及利率預測。