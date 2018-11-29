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大型新盤只聞樓梯響 上月零預售新申請

【明報專訊】樓市在今年第四季起迅速逆轉，部分發展商按兵不動，如「月月有樓賣」的新地（0016），自今年9月起已有約兩個月未有全新樓盤推出，僅推售現樓貨尾為主，而今年10月份，地政總署更未收到任何預售樓花新盤申請，為17個月來首見，或反映發展商從不同途徑推遲賣樓計劃。

新地近兩月未有全新大盤推出

事實上，近年新地旗下樓盤一個接一個，該集團更由「月月有樓賣」，進展到「周周有盤推」，首9個月已套現逾300億元，不過，自9月份推售元朗PARK YOHO Napoli後，該公司已未有全新樓盤推出，近兩個月更主力發售山頂TWELVE PEAKS及何文田天鑄兩個現樓豪宅盤，以及沙田石門商廈樓花W LUXE，而原計劃今年推售的土瓜灣北帝街項目及東半山司徒拔道項目，暫已無任何最新消息，而同系PARK YOHO Napoli及北角海璇，更把部分單位轉租。

本年迄今暫時只推售深水埗一號九龍道（涉100伙）的信置（0083），雖然多月前已表示有兩大新盤會在今年內推售，包括觀塘凱匯及大埔白石角逸瓏灣8，不過，至今同樣只聞樓梯響，未有任何新動作。

發展商推售步伐緩慢，就連新入紙申請預售樓花亦有所減少，地政總署早前公布，上月並無任何樓花新盤申請預售，為去年5月、即17個月以來首見，令目前待批預售的單位數目，減少至13,860伙，為4個月新低。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文認為，主要是現時發展商手上有不少貨尾盤仍未沽清，目前市况又未見太好，要「清貨」需時，故毋須急於申請預售，估計未來2至3個月樓市仍會較靜，加上聖誕及新年臨近，故申請預售數字料將偏低。

相關字詞﹕信置 新地 樓市冷鋒 新盤推售 預售樓花同意書

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