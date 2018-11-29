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新盤變陣 改招標推特長成交期 多屬現樓貨尾 持續高價開售

【明報專訊】第四季新盤銷情雖放緩，卻未現割喉式劈價，發展商為維持新盤高價，唯有變招應對，包括提供特長成交期，以及以招標形式賣樓。不過，有業界人士表示，在淡市下，即使發展商推出上述兩招變陣，亦未必能大幅刺激銷情，直接減價才是最有效促銷手法。

明報記者

近期多個已屆現樓的大型屋苑均推出特長成交期，其中會德豐（0020）月初宣布新增1088日特長成交期（約3年），適用於將軍澳MONTEREY和同系另4個樓盤，是近期新盤提供的最長成交期；根據計劃，買家30日內分段繳付10%樓價後，餘下90%於1088日後上會（須另付優先入住費），其中MONTEREY於計劃推出3周以來累沽近30伙，平均成交實呎保持2.16萬元的水平。不過，個別引進特長成交期的新盤，銷情卻未見明顯進展，近期屢次劈價的麗展（0488），與帝國集團合作的將軍澳同區藍塘傲，本月除新增1080日特長成交期外，部分餘貨更以減價最多14%招徠，惟半個月來只售約7伙。

部分現樓新盤成交期逾千日

事實上，自第三季起，已有發展商以提供特長成交期促銷現樓餘貨，當中以新地（0016）最成功，旗下元朗Grand YOHO第二期7月起提供1060日特長成交期，買家120日內分段繳付15%樓價後，餘下85%於1060日後上會，新地同時以招標形式發售項目的餘貨，7月至今累沽近210伙，料為近期透過純招標售出最多單位新盤，個別實呎高見2.4萬元，創元朗分層標準戶新高指標。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市况轉弱，近期多個新盤推出特長成交期或先住後付優惠，反映發展商不斷尋求新促銷辦法，惟銷售反應不算熾熱，相信減價才是最直接方法；估計市况再沒起色，不排除個別大型新盤要將劈價幅度調高至20%。

業界料個別大型新盤或需劈價

此外，以純招標形式推售單位，亦是個別豪宅盤近期愛用手法，包括永泰（0369）牽頭沙田九肚澐灃、南豐南區深水灣徑8號等；億京大埔白石角海日灣由於屬樓花，須符合「娥六招」要求樓花每次銷售須推出兩成單位的規定，故首輪一口氣推出138伙招標。

值得一提的是，賣樓方式向來層出不窮的新地，9月底以折實平均實呎1.52萬元推出元朗錦田PARK YOHO Napoli，首批144伙，惟收票反應一般，新地隨即變陣，樓盤首輪開售150伙，僅50伙屬已出價單單位，另100伙招標，意味招標單位佔開售單位比例高達三分之二，當時為「娥六招」出台後一次過推出最多單位招標的新盤，頓成市場熱話。近日九建（0034）油塘海傲灣、碧桂園（2007）馬鞍山泓碧，均有仿效此手法。新地副董事總經理雷霆當時指，集團部分新盤採同日公開發售、招標雙軌銷售，與部分買家曾反映不欲參與入票、抽籤並希望直接出價買樓有關，招標是順應部分買家要求，並可與公開發售買家分流處理。

相關字詞﹕招標賣樓 新地雷霆 海日灣 澐灃 grand yoho 特長成交期 monterey 樓市冷鋒

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