財團逾3億購伊利近街舊樓

此外，全球估值與公司財務顧問道衡（Duff & Phelps）宣布，將香港區總部由中環置地廣場搬遷至金鐘太古廣場3期，面積由原來的5000方呎，增加至1.5萬方呎；據悉呎租為115元，即月租172.5萬元，每年租金約2070萬元。

道衡轉租太古廣場 呎租115元

道衡首席營運總監Brett Marschke表示，集團於2015年進駐香港，幾年間業務發展迅速，今年完成收購Kroll後，資源和人才數目持續增長，提供更多元化服務發展，在太古廣場3期的新辦公室可以應付業務拓展需要，預計搬遷工作將會在明年第二季完成。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓董事張宇華表示，今年第三季的寫字樓租賃需求較前兩個季度減弱，主要由於曾經是主要需求來源的中資企業在這個季度採取了較保守的租賃策略。

太古集團發言人表示，太古廣場3期現獲另一家跨國企業有興趣在2019年預租另外一層樓面，洽商已進入最後階段。