經濟
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日本城老闆破頂價入市GRAND AUSTIN

【明報專訊】高鐵通車，鄰近屋苑獲名人高價購入。土地註冊處資料顯示，柯士甸站GRAND AUSTIN 2座高層A室，實用面積1500方呎，新近以6420萬元易手，實呎4.28萬元，料為屋苑標準單位新高呎價；登記買家為國際家居零售（1373）主席、日本城創辦人劉栢輝，而劉是次入市，須支付樓價15%、即963萬元雙倍印花稅。劉栢輝同時以368萬元購入屋苑一個車位，即單位連車位總作價6788萬元。原業主於2014年以4853萬元購入單位，再以198萬元購入車位，總價5051萬元，現持貨3年帳面獲利1737萬元，賺幅34%。

峻瀅II兩房655萬 屋苑二手新低

另一邊廂，將軍澳峻瀅II有額印貨劈價沽出，美聯物業營業經理林志堅表示，峻瀅II 1座中層B室，實用面積511方呎，2房間隔，原業主買入單位後一直收租，待額印期滿沽貨，單位於5月份時以780萬元放售，9月再降價至730萬元，仍未獲承接。近日原業主見市况低迷，以655萬元沽出單位，累積減價125萬元或16%，折合實呎12,818元，撇除內部轉讓個案，是次成交價為屋苑二手2房新低。原業主於2015年6月以593.8萬元一手買入，持貨3年，帳面獲利61.2萬元或一成。

慧安園兩房低見535萬 實呎1.5萬

另同區慧安園有兩房戶以新低價易手，該單位為1座中層D室，實用面積351方呎，2房間隔，原業主於7月份以高價650萬元放盤，但乏人問津，本月初進一步降價至600萬元，近日再減至535萬元易手，累積減價115萬元或17%，折合實呎15,242元，成交價為今年屋苑2房戶新低。原業主於2008年3月以158萬元買入，持貨10年，即使減價出售，帳面仍獲利377萬元，物業期內升值逾2.3倍。

中原料本月蝕1億 5年首見

此外，中原地產亞太區副主席陳永傑稱，住宅部11月份佣金預計錄得1.5億元，料單月蝕1億元，為過去4至5年首次。他又表示，本月一手市場料錄得300多宗一手買賣，或為30個月新低，現時即使發展商減價亦無作用，最重要的是買家重拾信心，並希望政府檢視辣招政策。

相關字詞﹕慧安園 峻瀅 grand austin 減價成交 陳永傑

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