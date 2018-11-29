中冶：逸璟．龍灣物超所值 暫不減價

巴丙頓山特色戶9440萬破頂

另近期密密發售現樓餘貨的新地（0016），與新世界（0017）合作發展的西半山巴丙頓山，昨日以招標形式售出21樓及22樓頂層A室，實用面積1888方呎，成交價9440萬元、折合實呎5萬元，成交金額和呎價均創項目新高。旗下何文田天鑄同於昨日以招標形式售出兩伙第8座分層單位，單日吸金9536萬元；包括11樓D室，實用面積1576方呎，成交價5086.9萬元、實呎3.22萬元；另20樓實用面積1410方呎C室，成交價4450萬元、實呎3.156萬元。

海日灣透過招標再沽41伙

同樣力銷餘貨的新世界，旗下西貢清水灣傲瀧新近沽出1伙連天台複式戶，為C座P6單位，實用面積2207方呎、另連916方呎天台，成交價5527.2萬元，折合實呎2.5萬元。傲瀧去年中開售至今累沽597伙，連同車位，總套現逾162億元。

另外，由億京發展的大埔白石角海日灣，據項目成交紀錄冊顯示，最新再以招標形式售出41伙單位，成交價由658萬至最貴6620萬元，估計套現逾4.7億元。海日灣現時累積售出62伙，佔推出單位數量138伙的45%。