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中冶：逸璟．龍灣物超所值 暫不減價

【明報專訊】內房中國中冶（1618）在港推售首個住宅項目青龍頭逸璟．龍灣出師不利，自本月中開售首天售出6伙後一直未聞成交，現時售出伙數佔整個項目198伙的3%，惟中冶置業香港營銷總監胡英表示，本港經濟仍然穩健，未見市場購買力出現問題，而項目「物超所值」，暫時不會減價推售，會視乎後市表現考慮是否加推。項目獨家代理美聯物業提供優惠促銷，買家可獲影音器材禮券，由2萬至5萬元不等，名額10個，總值50萬元。

巴丙頓山特色戶9440萬破頂

另近期密密發售現樓餘貨的新地（0016），與新世界（0017）合作發展的西半山巴丙頓山，昨日以招標形式售出21樓及22樓頂層A室，實用面積1888方呎，成交價9440萬元、折合實呎5萬元，成交金額和呎價均創項目新高。旗下何文田天鑄同於昨日以招標形式售出兩伙第8座分層單位，單日吸金9536萬元；包括11樓D室，實用面積1576方呎，成交價5086.9萬元、實呎3.22萬元；另20樓實用面積1410方呎C室，成交價4450萬元、實呎3.156萬元。

海日灣透過招標再沽41伙

同樣力銷餘貨的新世界，旗下西貢清水灣傲瀧新近沽出1伙連天台複式戶，為C座P6單位，實用面積2207方呎、另連916方呎天台，成交價5527.2萬元，折合實呎2.5萬元。傲瀧去年中開售至今累沽597伙，連同車位，總套現逾162億元。

另外，由億京發展的大埔白石角海日灣，據項目成交紀錄冊顯示，最新再以招標形式售出41伙單位，成交價由658萬至最貴6620萬元，估計套現逾4.7億元。海日灣現時累積售出62伙，佔推出單位數量138伙的45%。

相關字詞﹕傲瀧 海日灣 天鑄 巴丙頓山 物超所值 逸璟‧龍灣 中國中冶

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