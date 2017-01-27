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「龍牀盤」呎價近1.7萬貴絕屯門 菁雋首推最細131呎 285萬入場

【明報專訊】雖然近期新盤銷情遇上「冷鋒」，但發展商開價依然進取，由內房佳源（2768）及「舖王」鄧成波家族持有的「龍牀盤」屯門菁雋，昨公布首張價單，平均實呎16,937元，貴絕屯門新盤，而今批最細實用131方呎的開放式單位，入場費285萬元，實呎高達21,756元，媲美市區新盤呎價。首張價單市值3.2億元，今日起收票，最快下周開售。

明報記者 林尚民

明年9月入伙的菁雋，首張價單涉及73伙，開放式、1房、2房各24伙，另有一伙特色戶，實用131至416方呎，定價285萬至928.8萬元，實呎介乎13,452至22,327元，平均呎價16,937元，除員工可獲減樓價3%外，發展商不提供任何折扣優惠。

以項目首批平均呎價計，刷新屯門區內新盤最高紀錄，若對比上月莊士中國（0298）推出同區弦海首批平均實呎15,791元，菁雋首批則高出約7.3%。

個別呎價撲2.2萬 媲美市區盤

雖然項目中備受市場關注、實用面積僅128方呎的全城最細單位暫未登場，不過，項目首張價單就包括6個實用面積131方呎的開放式單位，位於7至12樓的32號室，即毗鄰實用面積128方呎的31號室，售價由285至291萬元，實呎21,756至22,214元，當中7至9樓的32室售價同為285萬元，為去年6月至今約17個月以來最低入場費新盤。對上最低入場費新盤為投資者盧華旗下公司發展的深水埗AVA 61，當時一個實用面積150方呎單位，折實價276.8萬元，實呎18,453元。上述菁雋6個開放式單位，亦是今張價單中僅有低於300萬元的單位。

首批僅6伙售價低於300萬

在首張價單之中，最平1房單位為8樓09室，實用面積239方呎，定價418萬元，實呎17,489元；呎價最平單位則為實用面積365方呎8樓08室2房戶，售價491萬元，實呎13,452元。今批單位亦包括一個特色單位，為21樓09室，實用面積416方呎，連89方呎平台及286方呎天台，售價928.8萬元，實呎22,327元，售價及呎價均為今批最貴的一伙，購買該單位的買家將獲發展商送出Audi A3 Sportback房車一部，價值約30萬元。

對於項目定價及不設任何折扣及付款方法，佳源國際項目總經理鄺鴻輝表示，項目樓花期較短，故只設120天即供付款計劃，他又稱項目按市場定價，認為上車客可接受，集團採用「快開售快回籠」策略，不會因市况影響而減慢銷售步伐。對於單位面積、設計等，他表示，項目由原發展商俊和設計，全部可以滿足法例要求。

相關字詞﹕新盤推售 新盤開價 龍床盤 菁雋 鄧成波 佳源國際

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