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許長泰：下次風暴由美企債引爆 股市看好至明年上半年 逐步轉持美國債

【明報專訊】2008年雷曼迷債爆煲觸發全球金融海嘯，即使至今事隔10年，對於不少投資者仍記憶猶新。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰估計，下一波經濟衰退引爆點或來自企業債，指目前企業債佔美國經濟比例已經回到10年前左右水平，並為現時美國經濟的最大軟肋。他又指，明年上半年仍看好包括股票的風險資產，看好美國周期股，如金融、工業和能源股；但料下半年環球經濟增長放緩的影響開始浮現，建議減股換債，並由企業轉換到美國國債。

許長泰估計，環球經濟將於2020年放緩，相關負面因素在2019年下半年會開始逐步浮現，建議投資者屆時留意孳息曲線有否出現倒掛，企業信貸息差有否擴闊，以觀察經濟是否有衰退風險。他稱明年上半年仍偏好股票、企業債和新興市場債等風險資產，料即使明年美國10年期國債升到3.5至3.7厘，債價下跌空間也會較今年小，故仍偏好高息債，因高息足夠填補債價下行風險。惟當明年下半年經濟數據開始轉弱時，投資者便應開始採取防守策略，減股增債，並由企業債轉到美國國債。

亞洲區市帳率1.5倍 風險回報正面

新興亞洲市場今年持續受壓，許長泰稱新興亞洲能否再吸引資金回流，要看三大因素；其一為美元不升甚至轉弱，而這機會很大，因美國雙赤字正在惡化，勢帶來會有貶值效應。其二是貿易戰，他相信中美分歧難短時間解決，但只要不會進一步惡化也足夠為市場帶來一定幫助，第三點則為環球經濟穩定。即使市場正調低企業盈利增長預測，他稱在亞洲會較多留意市帳率多於市盈率，指前者於亞洲較穩定，而目前區內市帳率只是1.5倍，低於10至15年的平均水平，目前風險回報仍然正面。

中央降準減息空間不大 恐加劇人幣貶值

他又相信未來一年中央仍會優先支持經濟，但指降準減息空間不大，因中央擔心加劇人民幣貶值壓力。而且，在近一年降準和整頓市場流動性後，內地銀行放貸意欲不大，影響貨幣政策的效率。他料減稅和基建投資將成中央刺激經濟政策主導，並認為減息效存疑，反而減稅有更大空間，如美國稅改便可刺激企業盈利，相信可改善市場氣氛。

在中港股票中，許長泰稱如中央重新力推基建投資，短線傳統重工業和基建相關股會獲投資者青睞。他又預計內地房地產市場調整會持續，指目前中央政策期望為樓市降溫，對地產商為大風險，故對銀行和地產股會較謹慎；而新經濟股如教育和醫藥股，則宜作中長線的投資策略，另面對政策風險下則宜慎選電商股。

金融工業能源股盈利料續升

美股方面，他稱目前美股盈利已處於歷史非常高水平，若來年成本壓力開始上揚勢令企業盈利受壓，屆時便要細分不同行業選擇，而周期型股票如金融、工業和能源股，收入和盈利相對仍有增長空間。他對今年升幅驚人的科技股則持謹慎態度，指過去6至7年連續跑贏大市，相信難以延續，而且特別科網龍頭面對政冶監管壓力，如反壟斷和私隱問題方面，具很多不明朗因素，商業模式需要調整，過去科網股帶頭的局面或於明年開始轉變。

10年前雷曼迷債引爆金融海嘯，他料下次經濟衰退引爆點或來自企業債，指目前美國的家庭債務佔國內生產總值（GDP）已較10年前大幅降低，在近年經濟好時也未有瘋狂貸款，反而企業債佔經濟比例已回升到2008至2009年的高位。

他稱企業盈利和現金流也同樣好轉，加上目前利率仍處低位，企業借貸成本仍低，才未見有即時爆煲風險；只是聯儲局始終會繼續加息，經濟增長會放慢，一旦通脹來臨，企業盈利勢將受壓。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

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