灣仔商住舊樓 宏基統一業權

土地註冊處資料顯示，宏基資本於10月底，以2.28億元購入謝斐大樓3個地舖，總面積約2185方呎，折合呎價約10.4萬元，其收購價比今年8月的估值1.1081億元高1.06倍，並成功統一該廈業權。

呎價10萬購入地舖

位於灣仔謝斐道216至222號的謝斐大樓，1965年2月落成，樓齡逾53年，為8層高物業，地下為商舖，1至7樓為住宅，涉及4個商舖及42個住宅。項目地盤面積3267方呎，商業發展地積比率為15倍，即可建樓面約4.9萬方呎，項目估值3.1541億元，以此計算，每方呎樓面地價約6437元。

伯恩光學創辦人

購觀塘工廈單位

此外，伯恩光學創辦人楊建文等，趁淡市收購觀塘工廈物業。土地註冊處資料顯示，觀塘巧明街116號萬年工業大廈12樓C、D室，於本月中透過領駿實業有限公司以4620萬元購入，單位面積合共約8000方呎，折合呎價5775元；同時又以397萬元購入地下一個車位，合共涉資約5017萬元。翻查資料，楊氏一向鍾情觀塘區工廈物業，去年及今年分別就業發工業大廈2期及業發工業大廈申請強拍，市場估計，楊氏統一上述項目業權後，或於補地價後轉作商業用途。