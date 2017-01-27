「龍牀盤」菁雋上載樓書 料今開價 128呎單位最矚目 入場費料創近年新低

明報記者 林尚民

上述菁雋共設356伙，就樓書所見，277個開放式單位實用128至178方呎；1房實用227至247方呎，設36伙；另36個2房單位實用365至378方呎，另有7個實用358至763方呎3房及連天台單位。

淋浴間與起居室僅以玻璃分隔

項目每層設29伙，各標準樓層31室的開放式單位最受市場關注，實用僅128方呎（見圖）。據樓書圖則所見，未計浴室位置，起居室連開放式廚房長約10呎9吋，闊約8呎1吋，即只約88方呎，整個單位僅開放式廚房、浴室洗手盆位置設窗戶，淋浴間與起居室用玻璃間隔。單位主要選用飛歌品牌廚房配套家電，空調為中國品牌美的。項目地下為長者日間護理中心，3、5樓設安老中心，會所室內外面積共6124方呎。樓盤預計2019年9月落成。

此外，多個發展商以減價或新增優惠吸客，其中帝國集團及麗展（0488）合作的將軍澳藍塘傲，再有8伙減價12%發售。會德豐（0020）旗下多個樓盤包括將軍澳MONTEREY、CAPRI及SAVANNAH、何文田ONE HOMANTIN、屯門掃管笏NAPA、西灣河ISLAND RESIDENCE及啟德OASIS KAI TAK，在12月內均為Club Wheelock會員在原有折扣上額外多1%折扣，適用於近300伙。

會德豐300伙餘貨新增1%折扣

會德豐地產常務董事黃光耀稱，MONTEREY自11月初推出1088天特長成交期計劃後，3周錄得26宗成交，平均呎價2.16萬元、套現3.58億元。

另10月推出至今累售80伙、套現4.2億元的九建（0034）油塘海傲灣，該公司市務及總經理楊聰永表示，項目平均實呎約2萬元，最高成交實呎2.43萬元，未來推出極高層海景戶，目標實呎3萬元，並有計劃推出針對居屋向隅客的新優惠。

長實（1113）高級營業經理楊桂玲稱，馬鞍山星漣海新增全新優惠，周五起首5名買入項目4房雙套戶型的買家，可獲29萬元家具禮券。