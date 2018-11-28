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陳德豪﹕港股反彈待爆發 長線仍難看好

【明報專訊】上星期美股受科技巨頭急跌及油價拖累，三大指數各跌約4%；內地股市氣氛受資金及貿易戰因素影響，上周上證跌近4%，深證更跌逾5%。

未受美股拖累 港股顯抗跌力

我認為，香港市場氣氛已明顯改善，以往港股會受美股及內地指數大跌拖累而大瀉，個別藍籌股更會錄得雙位數跌幅。相比之下，上星期中美指數的跌幅並未有連累港股，反而港股抗跌力較強，只微跌1%，全月計更錄得近4%的升幅。個別藍籌股如股王騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）及香港地產股已明顯企穩，這是一個股市回穩的迹象。

以往的股市大瀉在於市場賣家佔多，一有利淡的消息便爭相沽出，加上買家少，難以在市場形成支持，因此造成骨牌效應。但經過幾次指數大跌後，買賣雙方的角力互相洗牌，現在買賣雙方已形成較均衡的狀態。在過去的一個月，明顯有不少資金流入新興市場，在市場上形成不錯的承接力。

港股估值低 有資金開始吸納

筆者之前也曾分享過，基金普遍持倉量低，其他地方的資金開始流入港股，代表某部分投資者認為香港的估值水平已過低，是一個吸引的買入水平。綜合以上兩點，筆者依然認為短期的反彈仍在不斷醞釀，只等待一個爆發的時機。

今個星期港股成交量較平常低，因大部分投資者都在月尾G20峰會前保持謹慎觀望的態度。對於G20峰會將會達成的成果，我當然不敢妄下判斷，但偏向相信會談將會有正面的結果，短期內為股市打入刺激劑。

美國未來於不同領域仍壓制中國

長遠而言，美國已視中國為主要的競爭對手，就算解決了貿易問題，美國也會在未來於不同的領域壓制中國，如在知識產權或人權等問題上多着筆墨，繼續與中國糾纏。

中美關係之間長遠存在太多不確定因素及危機，一經觸發，便會引致基本面改變。如沒有其他利好的消息出現，相信難以改變股市下跌的基調。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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