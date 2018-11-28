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湯文亮﹕甲廈也流拍 或掀call loan潮

【明報專訊】星期一有三層會展銀主盤公開拍賣，開價亦算合理，但之後每口價是高10%，很多人不明白拍賣行點解要這樣做，點解唔降低每口價至2%，我估計第一口價會由自己人承接，只要有人承接第二口價，銀主立刻會將物業售出，但我似乎估錯了，因為其中一層竟然沒有人承價，這對市場發放了一個極不利的信號，由於開價沒有人承接，之後銀主如果要將物業出售，必定要劈價，究竟要劈幾多才會有買家接貨，這才是關鍵的問題。

今次流拍，很可能會令甲廈的估值下降，最唔明白的是點解拍賣行不預先叫人承價，這樣最低限度可以保住底價，或者，拍賣行信心甚大，認為可以輕易去到第二口或者第三口價。

估計拍賣行現在正游說銀主減價，老實說，如果銀主有空間減價一定會減，問題是，即使以底價售出，銀主仍然有損失，換句話說，除非銀主願意承擔更大損失，否則就沒有減價空間。

銀主不同業主 有得減一定減

有拍賣官同我講，在拍賣場上，叫價未到業主或者銀主要求而流拍是經常發生的，絕對不會尷尬，而且在流拍之後，拍賣行仍會接觸曾經出價的人，希望可以用私人協商方式完成交易，但如果沒有人承價，拍賣行就失去目標，而最尷尬的就是拍賣官開價之後，叫極都沒有人承價，今次拍賣，拍賣官都幾尷尬，我相信拍賣官在當晚會瞓唔着。

估價下滑 誘使債仔放棄物業

今次沒有人承價的流拍事件，我相信最擔心的都是銀主，現在的銀主不會是銀行，大多數是不受監管的財務公司，他們可以借到銀行估價80%，過去一段時間，銀行估價比市價高10%，即是借貸比率是市價90%，倘若樓價不斷上升，債仔是會還利息，但當樓價下跌，債仔發覺資不抵債，就很有機會任由銀主處理那些已按物業，倘若以銀主盤出售，即使價不抵債，債仔亦不會負責，由於按揭成數太高，除了已付的利息外，債仔的損失不大，今次流拍，為物業市場敲響了警號，令銀主知道，銀主盤是很難用估價賣出，銀主call loan情况將會不斷出現。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

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