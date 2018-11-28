周顯：新股定高面價「故意趕客」

其母公司是深圳最大的地產發展商，土地儲備總值達到2200萬平方米，估值達到1.5萬億元人民幣，在去年已售總建築面積為278.6萬平方米……因此，佳兆業物業的增長率是幾乎可以肯定的。

內房銷售不景氣，但管理費收入卻是固定的，所以也不用擔心其收入和利潤受到樓價波動影響。

佳兆業物業的市值也不高，只在12.71億元至15.23億元之間，只比殼價高出一倍，但其表面股價卻是在9.8元至15.23元之間，這會嚇怕不少不懂計算市值的散戶，卻瞞不倒懂得計算的專業投資者。

有莊家收乾貨源歸邊迹象

市况欠佳，抽新股的人不多，再加上10元左右的表面股價也有「故意趕客」的意味，新股發售的反應不會太好，這應該是莊家「收乾」，貨源歸邊的迹象。碰巧近日母公司佳兆業控股的股價穩步回升，我認為，這反而要入飛申請，希望中籤率高，兼升得多的。

[周顯 投資二三事]