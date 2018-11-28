劉思明：食品股受壓 撈底選萬洲

恒指低開30點後下試低位，最多跌217點、低見26,158點回升，兩度上試26,400點有阻力，收報26,331點，跌44點或0.17%；國指跌0.06%。大市成交784億元，低於60天平均一成半，交投持續疲弱。據《明報》港股數據庫，升跌比率44比56，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為42比58，大市稍為偏淡但牛皮為主。

盈利前景不明朗 統一康師傅中線勿沾

本報數據庫追蹤的30個行業有四成上升，原材料、科技器材升近1.5%，且有八九成股份上升，表現最強；其次博彩及消閒、汽車相關升逾1%。下跌行業中，食物飲品跌逾3%表現最差，其次只有家居用品跌1.7%，其他行業跌幅不足1%。

康師傅（0322）首三季純利按年增長近五成，當中第三季純利增長約兩成半，好過市場預期；不過，公司第三季收入倒退受到關注，其中飲品業務收入受價格調整影響減少7%，方便麵業務收入近乎持平。面對市場劇烈競爭，集團擬加大品牌投資，爭取市佔率，此舉或有助推動收入增長，但同時引發減價戰，加上原材料成本上漲，行業毛利及盈利前景並不明朗，觸發股份遭到拋售，同業統一（0220）也受累捱沽。事實上，統一早前公布業績後股價急轉直下，已響起警號，現時與康師傅雙雙破底而下，中線不宜沾手。

食品股雖大跌 預測市盈率仍達20倍

雖然乳業、啤酒等食品飲品行業發展不盡相同，但同樣面對消費轉弱及成本上漲問題；若把康師傅分別與統一、潤啤（0291）、蒙牛（2319）、達利（3799）的股價相比，相關系數介乎0.81至0.95，呈現相當高的關係；再者，這些食品股高位大幅回落後，下年度預測市盈率仍達約20倍以上，估值並不廉宜，因此要提高警覺。

萬洲回落50天線有承接

若然冒進撈底，倒不如留意萬洲（0288），公司面對貿易戰、生豬供過於求，以及內地部分省份發生非洲豬瘟個案等利淡因素打擊，股價月初考驗5.3元低位支持回升，短線有望見底；現時相當下年度預測市盈率不足10倍，只是盈利轉穩，將具重估空間。走勢上，萬洲早前逼近6月下跌裂口位遇到阻力回落，現時已回落50天線約5.8元附近，預料有承接。短線可以低收5.6元止蝕，並以近期高位為目標。

[劉思明 數據尋寶]