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張兆聰：中式快餐股前景不樂觀

【明報專訊】恒指昨日跌44點，收報26,331點，成交金額784億元。特朗普於港股開市前聲言或按原計劃上調對中國進口貨物的關稅，恒指一度跌逾200點，但很快便回穩並曾倒升，騰訊（0700）突破300元後走勢偏強，匯控（0005）亦穩站67元之上支撐大市。港股對利淡消息反應不大，這是一個利好的信號，可能是市場已對特朗普的談判伎倆麻木，又或者股市已為加徵關稅做好準備。本港兩大中式快餐集團相繼公布業績，績後股價表現迥異，但整體來看本港中式快餐市場競爭非常激烈，雖然股息率不俗，但未必具備持續性。

G20峰會將於本周五舉行，特朗普繼續其極限施壓伎倆，在接受《華爾街日報》專訪時稱，美國唯一可以接受的協議是中國開放市場，讓美國公司公平競爭，若G20峰會期間無法與國家主席習近平達成協議，便會向餘下總值2670億美元的中國貨品徵收關稅，稅率可以是10%或25%。他又強調，會如期在1月1日將次輪關稅率由10%上調至25%。投資者都已習慣了特朗普的威嚇，恒指初段跌逾200點後便快速回穩，市場似乎並不認為貿易戰會進一步升級。當然，也可能是現水平已充分反映全面開戰的後果，但筆者對此有一個大問號。

大家樂進收縮狀態 削分店減成本

大家樂（0341）日前率先公布業績，9月底止中期賺2.39億元升16.25%，收入則升1.71%至41.99億元。在此佳績下，市場亦憧憬對手大快活的業績，但結果卻是倒退了14%至大約1億元，股價大跌6.6%。

大家樂中式快餐業務收入下跌了0.4%至30.67億元，分店數目也從2017年9月底止的170間，減到9月底止的164間。事實上，集團是進入全面收縮狀態，除了持續削減大家樂分店，泛亞飲食營運單位亦由3月份的81個減少至78個，包括意粉屋和利華三文治的休閒飲食，亦各減少1間至8間和14間，僅一粥麵能維持在50間未有變動。綜合來看，大家樂就是削減回報較低的分店，並盡力壓低成本，例如原材料及包裝成本就減少了2355萬元（例如使用較廉價食材、分量減少等），而員工數目由去年同期19,435人減少至19,297人，將薪酬支出增幅限制在2.4%。管理層直言加價空間非常有限，回看中期的各項成本，進一步節省空間也不多（連核數師酬金也已減了5萬元），經營環境相當艱巨，但管理層已交足功課。

大快活則走另一條路線。集團毛利率由15.1%下跌至13.7%，未能像大家樂一樣擴闊毛利率，這可能是維持食材質素和份量有關。集團並沒有收縮戰線，反而逆市擴張增設5間分店，因此也換來收入增長4.8%，表現優於大家樂。只是收入升但毛利跌，最終換來純利倒退。

大快活逆市擴張 保質素致純利倒退

根據統計處資料，4月至8月外出用餐通脹介乎2.9%至3%，但到9月和10月，升幅已分別降至2.8%及2.7%，市場需求明顯轉弱，這可能是大家樂直言沒有加價空間的原因。中國經濟放緩並加強外匯管制，本港樓市和股市即時受到衝擊，並開始從實體經濟中反映出來。但由於勞工短缺，薪酬仍然有上升壓力。當無法加價而成本上漲，相信強如大家樂也無法變出一份增長的業績出來。綜合市場預測，股息率達到4.4厘，但是否具備可持續性，卻有一個大問號。

[張兆聰 還看今朝]

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