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經濟
2018年11月28日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
新盤承接力轉弱 兩月52宗撻訂 撻訂比例達3.5% 首3季僅0.8%
大手客「失蹤」 新盤首輪清袋不再
發展商投地未見「手軟」
維景灣畔兩房709萬沽 今年新低
大型屋苑樓價跌幅高於大市
大快活純利10年首倒退 港餐廳溢利下跌拖累 午後曾挫9%
績差大行唱淡 康師傅挫逾17％
新世界54億奪番禺地
人行等加強防範金融系統風險
特朗普加關稅言論 人幣曾穿6.95
中燃中期多賺24％ 每股派8仙
遠展半年純利減40%
馮國經：港商靈活變通 貿戰化危為機
渣打傳精簡架構 股價升近2%
證監：「多於一個」虛擬資產平台參與沙盒監管
外賣平台Plum炒全部員工 張漢樑：可轉「聯合創辦人」入股
龍頭美團 靠龐大單量撐起盈利
余若海質疑匯豐信託 「只聽從羅嘉瑞指令」
設計公司向HMV追討149萬貸款
大行唱好 騰訊力撐恒指 伙LINE日本推支付 收入漸多元
嘉實：外資對A股興趣濃
寶寶樹一度潛水 收升1%
內地工業利潤增幅7個月低
聯儲看數據加息 美元續強 道指早段跌逾百點 美匯重上97
通用美加裁員1.4萬 特朗普：應關掉中國廠
安華譴責高盛「惡心」 籲加重罰款
張兆聰：中式快餐股前景不樂觀
植耀輝：大家樂大快活股價恐逆轉
沈華﹕科技改變生活 Fintech引領金融新方向
技術取勝：深高速回調需守7.4元
小加化身股評人激讚小米
馬雲姓黨反無公職
藍鼎主席返番工 股價最多升45％
劉思明：食品股受壓 撈底選萬洲
周顯：新股定高面價「故意趕客」
湯文亮﹕甲廈也流拍 或掀call loan潮
陳德豪﹕港股反彈待爆發 長線仍難看好
「龍牀盤」菁雋上載樓書 料今開價 128呎單位最矚目 入場費料創近年新低
灣仔商住舊樓 宏基統一業權
許長泰：下次風暴由美企債引爆 股市看好至明年上半年 逐步轉持美國債
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技術取勝：深高速回調需守7.4元
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【明報專訊】民航信息挑戰下降軌（圖）
永利澳門或試新低14.5元（圖）
明報記者
[劉思明 技術取勝]
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新盤承接力轉弱 兩月52宗撻訂 撻訂比例達3.5% 首3季僅0.8%
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