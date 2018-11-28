沈華﹕科技改變生活 Fintech引領金融新方向

其實香港人對移動支付並不陌生，早在1997年八達通就已正式啟用。八達通最初只應用在巴士、鐵路和渡輪等公共交通工具，後來逐漸擴展至零售、學校、醫院、辦公室等不同應用領域及場景。八達通是世界上最早發展及香港最為成功的電子貨幣，在一個地區的普及和通用程度之高令港人引以為傲。

港最早發展移動支付 港人不陌生

但是，20多年過去了，隨着世界互聯網技術和金融科技的發展，其他地方尤其是內地在這方面的進步更是突飛猛進，實現了點對點即時轉帳、的士付費甚至投資理財功能。現時內地已基本實現「一（手）機在手，走遍天下」。

本月中，港鐵（0066）宣布正式與AlipayHK合作，自2020年中期起，乘客可以通過掃描二維碼乘坐港鐵。港鐵與AlipayHK合作的落地是移動支付在香港進一步發展的大勢所趨。以內地為例，2017年移動支付交易量達到97.6萬億元人民幣，是2014年移動支付開展以來的近17倍。

2018年初以來，內地多個城市開始推行地鐵二維碼支付和通行，反應熱烈。香港生產力促進局於2018年7月公布首次「AlipayHK智慧支付普及指數」。調查結果顯示，香港移動支付普及指數達到53.9，高於50平均線，反映「移動支付」概念在香港早已深入人心。在此條件下，引導香港支付方式進一步革新，與時俱進，將有較大程度改變人們未來的生活方式。

移動支付為金融業帶來新機遇

在移動支付日漸成為一種重要支付方式的環境下，香港傳統銀行業已把握先機，近年接連推出移動支付新方式。早前正式推出的快速支付系統「轉數快」（FPS）更是打破了跨行轉帳的限制，不僅給客戶帶來更新的體驗，在移動支付的基礎設施建設方面已再次領先。另一方面，部分科技公司及商業銀行也在積極爭取虛擬銀行牌照。

屆時，虛擬銀行將與傳統銀行一樣，為客戶提供金融服務，科技進步將進一步擴大移動支付場景的應用，帶來移動終端資金的沉澱，從而催生更多金融業務需求。

以內地為例，如今移動支付的衍生金融產品已經滲透到生活繳費、投資理財、保險業務、貨幣兌換、貸款徵信等多個方面。僅從理財角度來說，截至今年上半年，Alipay的理財產品餘額寶的資產管理規模（AUM）已超過2821億美元。

「港版餘額寶」將推動資產管理行業

可以預見，隨着本港金融科技的快速發展，移動支付終端以T+1/T+0交收為特色的「餘額寶」模式投資理財在香港將慢慢得以實現。未來香港若推出「港版餘額寶」，將一方面以便利性和高流動性推動資產管理行業在貨幣基金領域的發展，另一方面也將助推支付工具更臻完善。相信未來金融科技必將使整個金融生態系統和我們的日常生活產生較大影響。

中銀香港資產管理有限公司執行總裁

[沈華 環球投資]