植耀輝：大家樂大快活股價恐逆轉

不過近期另一則消息，卻引起筆者興趣。有關全球氣候暖化議題，特朗普一直持否定意見，2012年他便曾指氣候變化只是中國弄出來的「騙人鬧劇」，旨在損害美國利益，認為氣候變化不會造成嚴重經濟打擊。不過，美國政府上周發表一份氣候報告，強調氣候變遷對於經濟、健康以及環境帶來毀滅性影響，明顯與特朗普唱「反調」。

全球暖化對經濟影響陸續浮現

報告指，自2015年以來，氣候帶來的災害已讓美國損失近4000億美元。報告具體估計全球暖化對美國經濟帶來的影響，到了2100年，氣候變遷恐將降低美國GDP一成，影響比2008年金融海嘯更誇張。

可惜的是，特朗普繼續選擇無視一切，強調美國不會採取措施減少排放。他於Twitter發文指北美面臨破紀錄之寒冷天氣考驗，並質疑所謂氣候變暖是什麼回事（明顯地將天氣變化與氣候暖化混為一談，難怪有高中畢業生發文回應「糾正」他）。事實上，愈來愈多證據顯著環球暖化對經濟帶來直接衝擊，今年諾貝爾經濟學獎得主諾德豪斯（William Nordhaus），其獲獎原因之一，是透過經濟模型解釋市場與自然相互作用，拓展經濟分析的範圍。他開創「環境經濟學」，主要專注於全球暖化與氣候變遷與經濟成長的研究。隨着相關議題之爭議持續，未來有關大自然與經濟關係之報告將陸續有來。

另外，兩家餐飲股大家樂（0341）及大快活（0052）已相繼續公布中期業績，前者業績表現理想，後者則頗令投資者失望，兩者股價走勢可謂「天與地」。篇幅所限，下周再跟各位拆解。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]