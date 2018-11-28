安華譴責高盛「惡心」 籲加重罰款

安華譴責，高盛在醜聞中扮演的角色，利用了像馬來西亞這樣一個致力於改革經濟，提升國際舞台地位的國家，「對我而言，這真令人惡心」。

高盛拒評論安華言論

安華更表示，馬來西亞政府對高盛的索償應該「遠遠超過該投行為安排3次債券銷售所收取的6億美元費用」，因為這不僅是債券承銷成本，更是馬來西亞國家形象的成本，以及因為這些所謂可靠著名的金融機構，而令政府要承受負擔的投資成本。

高盛拒絕評論安華的言論。該投行在2012年至2013年間，先後為1MDB安排高達65億美元的債券融資，並收取了6億美元承銷費用。但美國司法部此前的調查結果顯示，為獲得這筆交易，高盛涉嫌提供賄賂和回扣，有超過27億美元被轉移到馬來西亞金融家劉特佐（Jho Low），以及高盛前東南亞地區主管Tim Leissner等人控制的帳戶，用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前首相納吉布名下一隻基金提供資本。

事件曝光後，馬來西亞財政部長林冠英已表明正要求高盛全額退還億美元計的債券承銷費用，首相馬哈蒂爾更定下要回收45億美元贓款的目標。

(綜合報道)

[國際金融]