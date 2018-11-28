經濟
國際金融
下一篇 上一篇

通用美加裁員1.4萬 特朗普：應關掉中國廠

【明報專訊】美國汽車業龍頭通用汽車公布「大瘦身」計劃，將重新調整全球生產部門員工及產能，將於明年關閉4家位於美國及1家位於加拿大的工廠，受影響的員工佔全職及合約員工約15%或約8000人，另有6000名臨時員工將被裁撤或調往其他工廠工作。此舉惹來美國總統特朗普不滿，指公司應停止在中國生產汽車，以代替關閉美國的生產線。

預計2020年可節省60億美元

通用今次關閉的裝配廠分別位於美國底特律、俄亥俄州及加拿大，另外兩間發動機廠分別在美國馬利蘭州、密歇根州，是繼今年中通用關閉韓國群山分公司工廠後再一次削減成本的舉措，集團另計劃在2019年底前停止兩個在北美以外的臨時廠房。受關廠影響的員工佔全職及合約員工約15%，即約8000人；另有6000名臨時員工將被裁減或調往其他工廠工作，合共約14,000人。

通用表示，有關廠房的調整行動，集團預期將提升其產能使用率，繼而提升業務表現，並將繼續改善其他廠房的成本、生產力，以及在人工競爭能力等。今次的「瘦身」計劃預計在2020年可一口氣省下60億美元（約468億港元），包括削減4.5億美元（約35.1億港元）的成本，及減低資本開支1.5億美元（約11.7億港元）。受消息刺激，通用股價周一升4.8%，周二初段回吐0.8％。

首席執行長：迎來長遠成功

該集團首席執行長博拉（Mary Barra）稱，今次行動將為集團轉型及未來投資帶來更多彈性，公司亦需在具挑戰的市場環境等情况下提前準備，以迎來長遠成功。

然而，通用「瘦身」大計惹來喜歡打經濟牌的特朗普不滿。特朗普在接受《華爾街日報》採訪時表示，已向博拉表示對裁員及關廠的消息「不高興」，認為美國已為通用的發展作出很大努力，又提議對方停止在中國生產汽車，並在俄亥俄州開設一座新廠，替代該公司打算關閉的生產線。

將放棄銷售不佳房車型號

對於特朗普以往曾批評通用於墨西哥生產新一代雪佛蘭（Chevrolet）系列，然後免稅銷往美國，並指往後會對這些進口汽車徵稅，特朗普則提到博拉表示今次雪佛蘭停產「與關稅無關係」，只因銷量不佳。隨着部分工廠的關閉，通用將放棄生產一些銷售不佳的房車型號，而特朗普更預計通用將找到另一個替代品，並在俄亥俄州洛茲敦工廠生產一些其他車型。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

新盤承接力轉弱 兩月52宗撻訂 撻訂比例達3.5% 首3季僅0.8%
新盤承接力轉弱 兩月52宗撻訂 撻訂比例達3.5% 首3季僅0.8%
大手客「失蹤」 新盤首輪清袋不再
大手客「失蹤」 新盤首輪清袋不再
發展商投地未見「手軟」
發展商投地未見「手軟」
維景灣畔兩房709萬沽 今年新低
維景灣畔兩房709萬沽 今年新低
大型屋苑樓價跌幅高於大市
大型屋苑樓價跌幅高於大市
大快活純利10年首倒退 港餐廳溢利下跌拖累 午後曾挫9%
大快活純利10年首倒退 港餐廳溢利下跌拖累 午後曾挫9%
績差大行唱淡 康師傅挫逾17％
績差大行唱淡 康師傅挫逾17％
新世界54億奪番禺地
新世界54億奪番禺地
人行等加強防範金融系統風險
人行等加強防範金融系統風險
特朗普加關稅言論 人幣曾穿6.95
特朗普加關稅言論 人幣曾穿6.95
中燃中期多賺24％ 每股派8仙
中燃中期多賺24％ 每股派8仙
遠展半年純利減40%
遠展半年純利減40%
馮國經：港商靈活變通 貿戰化危為機
馮國經：港商靈活變通 貿戰化危為機
渣打傳精簡架構 股價升近2%
渣打傳精簡架構 股價升近2%
證監：「多於一個」虛擬資產平台參與沙盒監管
證監：「多於一個」虛擬資產平台參與沙盒監管
外賣平台Plum炒全部員工 張漢樑：可轉「聯合創辦人」入股
外賣平台Plum炒全部員工 張漢樑：可轉「聯合創辦人」入股
龍頭美團 靠龐大單量撐起盈利
龍頭美團 靠龐大單量撐起盈利
余若海質疑匯豐信託 「只聽從羅嘉瑞指令」
余若海質疑匯豐信託 「只聽從羅嘉瑞指令」
設計公司向HMV追討149萬貸款
設計公司向HMV追討149萬貸款
大行唱好 騰訊力撐恒指 伙LINE日本推支付 收入漸多元
大行唱好 騰訊力撐恒指 伙LINE日本推支付 收入漸多元
嘉實：外資對A股興趣濃
嘉實：外資對A股興趣濃
寶寶樹一度潛水 收升1%
寶寶樹一度潛水 收升1%
內地工業利潤增幅7個月低
內地工業利潤增幅7個月低
聯儲看數據加息 美元續強 道指早段跌逾百點 美匯重上97
聯儲看數據加息 美元續強 道指早段跌逾百點 美匯重上97
安華譴責高盛「惡心」 籲加重罰款
安華譴責高盛「惡心」 籲加重罰款
張兆聰：中式快餐股前景不樂觀
張兆聰：中式快餐股前景不樂觀
植耀輝：大家樂大快活股價恐逆轉
植耀輝：大家樂大快活股價恐逆轉
沈華﹕科技改變生活 Fintech引領金融新方向
沈華﹕科技改變生活 Fintech引領金融新方向
技術取勝：深高速回調需守7.4元
技術取勝：深高速回調需守7.4元
小加化身股評人激讚小米
小加化身股評人激讚小米
馬雲姓黨反無公職
馬雲姓黨反無公職
藍鼎主席返番工 股價最多升45％
藍鼎主席返番工 股價最多升45％
劉思明：食品股受壓 撈底選萬洲
劉思明：食品股受壓 撈底選萬洲
周顯：新股定高面價「故意趕客」
周顯：新股定高面價「故意趕客」
湯文亮﹕甲廈也流拍 或掀call loan潮
湯文亮﹕甲廈也流拍 或掀call loan潮
陳德豪﹕港股反彈待爆發 長線仍難看好
陳德豪﹕港股反彈待爆發 長線仍難看好
「龍牀盤」菁雋上載樓書 料今開價 128呎單位最矚目 入場費料創近年新低
「龍牀盤」菁雋上載樓書 料今開價 128呎單位最矚目 入場費料創近年新低
灣仔商住舊樓 宏基統一業權
灣仔商住舊樓 宏基統一業權
許長泰：下次風暴由美企債引爆 股市看好至明年上半年 逐步轉持美國債
許長泰：下次風暴由美企債引爆 股市看好至明年上半年 逐步轉持美國債