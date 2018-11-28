通用美加裁員1.4萬 特朗普：應關掉中國廠

預計2020年可節省60億美元

通用今次關閉的裝配廠分別位於美國底特律、俄亥俄州及加拿大，另外兩間發動機廠分別在美國馬利蘭州、密歇根州，是繼今年中通用關閉韓國群山分公司工廠後再一次削減成本的舉措，集團另計劃在2019年底前停止兩個在北美以外的臨時廠房。受關廠影響的員工佔全職及合約員工約15%，即約8000人；另有6000名臨時員工將被裁減或調往其他工廠工作，合共約14,000人。

通用表示，有關廠房的調整行動，集團預期將提升其產能使用率，繼而提升業務表現，並將繼續改善其他廠房的成本、生產力，以及在人工競爭能力等。今次的「瘦身」計劃預計在2020年可一口氣省下60億美元（約468億港元），包括削減4.5億美元（約35.1億港元）的成本，及減低資本開支1.5億美元（約11.7億港元）。受消息刺激，通用股價周一升4.8%，周二初段回吐0.8％。

首席執行長：迎來長遠成功

該集團首席執行長博拉（Mary Barra）稱，今次行動將為集團轉型及未來投資帶來更多彈性，公司亦需在具挑戰的市場環境等情况下提前準備，以迎來長遠成功。

然而，通用「瘦身」大計惹來喜歡打經濟牌的特朗普不滿。特朗普在接受《華爾街日報》採訪時表示，已向博拉表示對裁員及關廠的消息「不高興」，認為美國已為通用的發展作出很大努力，又提議對方停止在中國生產汽車，並在俄亥俄州開設一座新廠，替代該公司打算關閉的生產線。

將放棄銷售不佳房車型號

對於特朗普以往曾批評通用於墨西哥生產新一代雪佛蘭（Chevrolet）系列，然後免稅銷往美國，並指往後會對這些進口汽車徵稅，特朗普則提到博拉表示今次雪佛蘭停產「與關稅無關係」，只因銷量不佳。隨着部分工廠的關閉，通用將放棄生產一些銷售不佳的房車型號，而特朗普更預計通用將找到另一個替代品，並在俄亥俄州洛茲敦工廠生產一些其他車型。

（綜合報道）

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