聯儲看數據加息 美元續強 道指早段跌逾百點 美匯重上97

iPhone或徵關稅 蘋果跌近2%

特朗普在周一接受《華爾街日報》訪問時說，蘋果的iPhone及其他產品在中國製造亦可能要面對10%的關稅。蘋果股價昨早段跌近2%，報171美元。10年期國債孳息因聯儲局副主席表示要繼續加息而輕微上揚，報3.06厘。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）昨日表示，局方政策應該致力於維持經濟增長，並實現聯儲局的就業與通脹雙重使命。他認為，美國經濟基本表現不俗，GDP增速強勁，預期經濟增長表現良好至少到2019年，如果通脹意外上升，將支持更多加息。不過，克拉里達重申，隨着政策趨向於中性，是否加息需要更依賴數據，而不是預先設定的路徑。當前利率水平僅略低於聯儲局長期中期利率預測值。他又指出，政策何時達到中性是一個判斷問題，有各種觀點，但圍繞中性政策和就業等不確定因素，則需要依賴數據去決定。

克拉里達的言論進一步印證美聯儲明年或更傾向透過通脹、失業、經濟增長等經濟數據決定是否加息和何時加息，而不像過往根據未來幾個月經濟預測做決定。

加息不確定因素增加

聯儲局主席鮑威爾本月中亦曾以「走入一個滿是家居，但沒開燈的房間」去形容對當前美國經濟的看法，被視為放出鴿派口風，有意將加息步伐放慢，先看清楚經濟數據變化才再作決定。這可能意味着，未來聯儲局加息安排的不確定會增加，或變得隨機應變。不過，聯儲局第三號人物、紐約聯儲主席John Williams卻認為聯儲局將繼續堅持適度加息政策，以延長經濟增長並保持低通脹，又指現在利率仍然處於一個非常低水平。

英鎊歐元雙雙回落

雖然美國明年加息方向變得不明朗，但英國脫歐又出現北愛爾蘭邊界協議問題，歐元區經濟數據差，令英鎊及歐元昨晚兌美元均下跌，令美匯指收重上97的水平，升至接近今年高位(見圖)。

(綜合報道)

[國際金融]