聯儲看數據加息 美元續強 道指早段跌逾百點 美匯重上97

【明報專訊】雖然下個月美國聯儲局宣布加息的機會高唱入雲，但隨着包括主席鮑威爾在內的多名聯儲局官員就未來加息步伐作出不同的表態，明年聯儲局的加息考量，或會從過去兩年依據預測經濟周期，改為視乎經濟數據隨機應變。在美國總統特朗普揚言明年初向中國如期加徵關稅之下，美股昨天早段下挫，道指跌逾百點，金融市場的風險升溫，美匯指數不單重上97水平，更進一步升至97.26，觸及11月中以來高位。
iPhone或徵關稅 蘋果跌近2%
特朗普在周一接受《華爾街日報》訪問時說，蘋果的iPhone及其他產品在中國製造亦可能要面對10%的關稅。蘋果股價昨早段跌近2%，報171美元。10年期國債孳息因聯儲局副主席表示要繼續加息而輕微上揚，報3.06厘。
聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）昨日表示，局方政策應該致力於維持經濟增長，並實現聯儲局的就業與通脹雙重使命。他認為，美國經濟基本表現不俗，GDP增速強勁，預期經濟增長表現良好至少到2019年，如果通脹意外上升，將支持更多加息。不過，克拉里達重申，隨着政策趨向於中性，是否加息需要更依賴數據，而不是預先設定的路徑。當前利率水平僅略低於聯儲局長期中期利率預測值。他又指出，政策何時達到中性是一個判斷問題，有各種觀點，但圍繞中性政策和就業等不確定因素，則需要依賴數據去決定。
克拉里達的言論進一步印證美聯儲明年或更傾向透過通脹、失業、經濟增長等經濟數據決定是否加息和何時加息，而不像過往根據未來幾個月經濟預測做決定。
加息不確定因素增加
聯儲局主席鮑威爾本月中亦曾以「走入一個滿是家居，但沒開燈的房間」去形容對當前美國經濟的看法，被視為放出鴿派口風，有意將加息步伐放慢，先看清楚經濟數據變化才再作決定。這可能意味着，未來聯儲局加息安排的不確定會增加，或變得隨機應變。不過，聯儲局第三號人物、紐約聯儲主席John Williams卻認為聯儲局將繼續堅持適度加息政策，以延長經濟增長並保持低通脹，又指現在利率仍然處於一個非常低水平。
英鎊歐元雙雙回落
雖然美國明年加息方向變得不明朗，但英國脫歐又出現北愛爾蘭邊界協議問題，歐元區經濟數據差，令英鎊及歐元昨晚兌美元均下跌，令美匯指收重上97的水平，升至接近今年高位(見圖)。
(綜合報道)
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