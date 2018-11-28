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內地工業利潤增幅7個月低

【明報專訊】中國國家統計局昨日公布，10月份全國規模以上工業企業利潤按年增3.6%，增速比9月份放緩0.5個百分點，亦是今年3月以來新低。而累計首10個月，全國規模以上工業企業利潤按年增長13.6%，增速亦比首9個月放緩1.1個百分點。

金屬加工汽車利潤下滑

工業企業利潤增速進一步放緩，主要受工業品出廠價格漲幅回落，以及上年利潤基數偏高等因素影響。國家統計局工業司何平指出，今年以來，在41個工業大類行業中，34個行業利潤總額按年增加，7個行業減少，新增利潤主要來自鋼鐵、石油、建材、化工行業，合計對規模以上工業企業利潤增長貢獻率達到75.7%；而有色金屬加工業，以及汽車製造業的利潤則出現下降。

廣發證券首席宏觀分析師郭磊認為，10月企業收入和盈利繼續下行，但下行幅度符合預期。這一波企業利潤，差不多在4月見最高位，後面連續6個月下滑。從工業增加值來看，整體增幅從7%下降至5.9%，當中又以5月和9月出現較大幅度的跌幅；從價的部分，亦即生產者物價指數（PPI）來看，7月份快速下降，8月份進一步加速。

另外，10月末規模以上工業企業資產負債率為56.7%，按年降0.5個百分點；其中私營企業的資產負債率略提高0.1個百分點至56.2%。

相關字詞﹕工業品出廠價格 工業企業利潤 國家統計局

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