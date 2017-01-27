大行唱好 騰訊力撐恒指 伙LINE日本推支付 收入漸多元

明報記者 廖毅然

自本月中公布季績後，市場對於騰訊的信心恢復。多家大行昨同出報告唱好，主要因為騰訊進行了一輪非交易路演，管理層與不同分析師會面。看得最牛的是麥格理，予騰訊513元的12個月目標價，有近70%潛在升幅。該行認為騰訊收入來源正邁向多元化，廣告業務有望跑贏同業，並引述管理層指明年視頻廣告利潤改善，而「小程序」對收入的貢獻亦有望逐步增加。

瑞聲舜宇齊逆市升3%

大和及法巴看法相若，雖然投資者主要關注內地的遊戲監管問題，但兩家券商均認為騰訊的非遊戲業務有增長潛力，包括廣告、支付及雲業務。大和更指現價已反映監管及宏觀經濟的不明朗因素，已顯現買入機會。

騰訊昨逆市上揚，並在U盤時段拉升，最終以全日最高位303.8元收市，升1.95%。昨收市價與本月初盤中高位看齊，並持續收高於50天線之上（見圖）。

除了大行唱好外，騰訊的支付業務繼續有好消息。據《日經亞洲評論》，騰訊將與LINE合作，在日本推出微信支付服務，LINE會以還未使用「LINE Pay」的日本中小型的零售店及食肆為對象，出租專用終端機，終端機同時支援「LINE Pay」及「微信支付」。

摩通料恒指明年27300籲減持

《華爾街日報》昨日引述美國總統特朗普指，iPhone等產品都有可能受到新關稅的打擊，但瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）昨股價分別升3%及2.5%，同為表現最好的恒指成分股。不過市場觀望氣氛仍然濃厚，昨日恒指高低波幅僅259點，收市跌44點至26,331點，國指微跌7點至10,515點，主板成交784億元。

雖然日前大摩及高盛等大行唱好港股明年表現，但摩根大通昨日表示，基於美國息率趨升及中國經濟放緩，料港股明年表現疲弱，恒指明年目標價為27300點，香港市場的評級為「減持」。