余若海質疑匯豐信託 「只聽從羅嘉瑞指令」

余若海指出，匯豐信託多次行事並無徵詢羅老太，惟劉倩兒反駁謂有依據契據行事，甚至應羅家受益人要求分派時均開內部會議討論，信託落實於2008年向羅家4名成員分派時，更獲羅老太簽字確認。

劉倩兒：獲羅老太確認落實分派資金

劉倩兒稱，在羅家信託進行2008、2009及2015年分派資金時，曾與多名成員開過內部會議跟進及檢視信託內資金狀况，才確定分派，亦曾在香港撤銷遺產稅後主動提出將羅老太加入成受益人，以及建議提高每年對羅老太分派。

至於余若海指出，信託應羅嘉瑞轉達要求協助瑞安房地產（0272）主席羅康瑞解決財政問題，最終向羅家4名成員分派3000萬美元一事，沒有紀錄及錄音，與沒有徵得老太意願下便錄音去確定2016年1月大幅修改意願書做法不同，但是劉反駁稱，匯豐信託系統有任何會議紀錄，登入後所有人均知道，恐變成對股價敏感消息，故不作錄音及記錄，落實分派時亦獲老太簽字同意。