經濟
下一篇 上一篇

余若海質疑匯豐信託 「只聽從羅嘉瑞指令」

【明報專訊】鷹君（0041）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君提出撤銷匯豐信託一案昨日續訊，代表羅老太的資深大律師余若海質疑，匯豐信託從來只聽從羅家三子、鷹君主席羅嘉瑞指令，並提及2008年信託分派資金予羅老太多名兒子「打救」四子羅康瑞，討論未有錄音；匯豐信託前董事總經理劉倩兒否認只接受羅嘉瑞指令，並指無錄音因事件涉及股價敏感消息。

余若海指出，匯豐信託多次行事並無徵詢羅老太，惟劉倩兒反駁謂有依據契據行事，甚至應羅家受益人要求分派時均開內部會議討論，信託落實於2008年向羅家4名成員分派時，更獲羅老太簽字確認。

劉倩兒：獲羅老太確認落實分派資金

劉倩兒稱，在羅家信託進行2008、2009及2015年分派資金時，曾與多名成員開過內部會議跟進及檢視信託內資金狀况，才確定分派，亦曾在香港撤銷遺產稅後主動提出將羅老太加入成受益人，以及建議提高每年對羅老太分派。

至於余若海指出，信託應羅嘉瑞轉達要求協助瑞安房地產（0272）主席羅康瑞解決財政問題，最終向羅家4名成員分派3000萬美元一事，沒有紀錄及錄音，與沒有徵得老太意願下便錄音去確定2016年1月大幅修改意願書做法不同，但是劉反駁稱，匯豐信託系統有任何會議紀錄，登入後所有人均知道，恐變成對股價敏感消息，故不作錄音及記錄，落實分派時亦獲老太簽字同意。

相關字詞﹕羅嘉瑞 羅康瑞 瑞安房地產 羅杜莉君 羅老太 鷹君

上 / 下一篇新聞

新盤承接力轉弱 兩月52宗撻訂 撻訂比例達3.5% 首3季僅0.8%
新盤承接力轉弱 兩月52宗撻訂 撻訂比例達3.5% 首3季僅0.8%
大手客「失蹤」 新盤首輪清袋不再
大手客「失蹤」 新盤首輪清袋不再
發展商投地未見「手軟」
發展商投地未見「手軟」
維景灣畔兩房709萬沽 今年新低
維景灣畔兩房709萬沽 今年新低
大型屋苑樓價跌幅高於大市
大型屋苑樓價跌幅高於大市
大快活純利10年首倒退 港餐廳溢利下跌拖累 午後曾挫9%
大快活純利10年首倒退 港餐廳溢利下跌拖累 午後曾挫9%
績差大行唱淡 康師傅挫逾17％
績差大行唱淡 康師傅挫逾17％
新世界54億奪番禺地
新世界54億奪番禺地
人行等加強防範金融系統風險
人行等加強防範金融系統風險
特朗普加關稅言論 人幣曾穿6.95
特朗普加關稅言論 人幣曾穿6.95
中燃中期多賺24％ 每股派8仙
中燃中期多賺24％ 每股派8仙
遠展半年純利減40%
遠展半年純利減40%
馮國經：港商靈活變通 貿戰化危為機
馮國經：港商靈活變通 貿戰化危為機
渣打傳精簡架構 股價升近2%
渣打傳精簡架構 股價升近2%
證監：「多於一個」虛擬資產平台參與沙盒監管
證監：「多於一個」虛擬資產平台參與沙盒監管
外賣平台Plum炒全部員工 張漢樑：可轉「聯合創辦人」入股
外賣平台Plum炒全部員工 張漢樑：可轉「聯合創辦人」入股
龍頭美團 靠龐大單量撐起盈利
龍頭美團 靠龐大單量撐起盈利
設計公司向HMV追討149萬貸款
設計公司向HMV追討149萬貸款
大行唱好 騰訊力撐恒指 伙LINE日本推支付 收入漸多元
大行唱好 騰訊力撐恒指 伙LINE日本推支付 收入漸多元
嘉實：外資對A股興趣濃
嘉實：外資對A股興趣濃
寶寶樹一度潛水 收升1%
寶寶樹一度潛水 收升1%
內地工業利潤增幅7個月低
內地工業利潤增幅7個月低
聯儲看數據加息 美元續強 道指早段跌逾百點 美匯重上97
聯儲看數據加息 美元續強 道指早段跌逾百點 美匯重上97
通用美加裁員1.4萬 特朗普：應關掉中國廠
通用美加裁員1.4萬 特朗普：應關掉中國廠
安華譴責高盛「惡心」 籲加重罰款
安華譴責高盛「惡心」 籲加重罰款
張兆聰：中式快餐股前景不樂觀
張兆聰：中式快餐股前景不樂觀
植耀輝：大家樂大快活股價恐逆轉
植耀輝：大家樂大快活股價恐逆轉
沈華﹕科技改變生活 Fintech引領金融新方向
沈華﹕科技改變生活 Fintech引領金融新方向
技術取勝：深高速回調需守7.4元
技術取勝：深高速回調需守7.4元
小加化身股評人激讚小米
小加化身股評人激讚小米
馬雲姓黨反無公職
馬雲姓黨反無公職
藍鼎主席返番工 股價最多升45％
藍鼎主席返番工 股價最多升45％
劉思明：食品股受壓 撈底選萬洲
劉思明：食品股受壓 撈底選萬洲
周顯：新股定高面價「故意趕客」
周顯：新股定高面價「故意趕客」
湯文亮﹕甲廈也流拍 或掀call loan潮
湯文亮﹕甲廈也流拍 或掀call loan潮
陳德豪﹕港股反彈待爆發 長線仍難看好
陳德豪﹕港股反彈待爆發 長線仍難看好
「龍牀盤」菁雋上載樓書 料今開價 128呎單位最矚目 入場費料創近年新低
「龍牀盤」菁雋上載樓書 料今開價 128呎單位最矚目 入場費料創近年新低
灣仔商住舊樓 宏基統一業權
灣仔商住舊樓 宏基統一業權
許長泰：下次風暴由美企債引爆 股市看好至明年上半年 逐步轉持美國債
許長泰：下次風暴由美企債引爆 股市看好至明年上半年 逐步轉持美國債